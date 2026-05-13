Lombardia protagonista al Salone del Libro di Torino: “Tra le regioni che leggono di più”
La partecipazione alla più importante manifestazione italiana dedicata all’editoria arriva in un contesto che vede la Lombardia tra le regioni italiane dove si legge di più
Regione Lombardia sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, con una presenza dedicata alla valorizzazione del sistema culturale, editoriale e bibliotecario lombardo. La partecipazione alla più importante manifestazione italiana dedicata all’editoria arriva in un contesto che vede la Lombardia tra le regioni italiane dove si legge di più.
Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, il 34% dei lombardi ha letto più di sette libri, e-book o audiolibri nell’ultimo anno, contro una media nazionale del 31%. Inoltre il 4% dei cittadini ha dichiarato di aver letto oltre 31 libri in dodici mesi.
Caruso: «La lettura è uno strumento fondamentale»
«Saremo presenti al Salone del Libro per raccontare una Lombardia che considera la cultura e la lettura strumenti fondamentali di crescita civile, sociale ed educativa» ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, che sarà a Torino per l’apertura della manifestazione.
«I dati confermano che siamo tra le regioni che leggono di più in Italia – Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura – grazie a un ecosistema culturale dinamico sostenuto dal lavoro quotidiano di biblioteche, librerie, scuole, editori, amministrazioni locali e operatori culturali».
Premio ai giovani autori lombardi
Nel corso del Salone saranno premiati anche i 26 giovani vincitori del premio letterario “Futura – Raccontare la Lombardia – il territorio, i Giochi Olimpici, le passioni”, promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con il sostegno di Regione Lombardia.
I racconti selezionati saranno raccolti in un volume che verrà presentato durante la manifestazione torinese.
Verso un “Patto regionale per la lettura”
Regione Lombardia punta ora a rafforzare ulteriormente la diffusione della lettura attraverso un “Patto regionale per la lettura”, con il coinvolgimento di scuole, biblioteche, imprese, associazioni, ospedali, strutture penitenziarie e realtà sociali.
«La lettura rappresenta uno strumento capace di rafforzare il tessuto culturale delle comunità e contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli – ha aggiunto Caruso – Una regione che legge è una regione più libera, più forte e più capace di affrontare le sfide del futuro con senso critico e partecipazione».
Una rete culturale diffusa sul territorio
A favorire la diffusione della lettura contribuisce anche la struttura urbana della Lombardia. Secondo Istat, il 26% della popolazione vive in comuni con oltre 50 mila abitanti, contesti in cui è più facile accedere a librerie, biblioteche e servizi culturali.
I dati di IE-Informazioni Editoriali e dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico confermano inoltre la solidità della rete culturale regionale: il 55% della popolazione ha accesso a una libreria o cartolibreria nel proprio comune, mentre il 97% dei residenti vive in un comune dotato di almeno una biblioteca pubblica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.