Lombardia protagonista al Salone del Libro di Torino: “Tra le regioni che leggono di più”

Regione Lombardia sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, con una presenza dedicata alla valorizzazione del sistema culturale, editoriale e bibliotecario lombardo. La partecipazione alla più importante manifestazione italiana dedicata all’editoria arriva in un contesto che vede la Lombardia tra le regioni italiane dove si legge di più.

Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, il 34% dei lombardi ha letto più di sette libri, e-book o audiolibri nell’ultimo anno, contro una media nazionale del 31%. Inoltre il 4% dei cittadini ha dichiarato di aver letto oltre 31 libri in dodici mesi.

Caruso: «La lettura è uno strumento fondamentale»

«Saremo presenti al Salone del Libro per raccontare una Lombardia che considera la cultura e la lettura strumenti fondamentali di crescita civile, sociale ed educativa» ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, che sarà a Torino per l’apertura della manifestazione.

«I dati confermano che siamo tra le regioni che leggono di più in Italia – Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura – grazie a un ecosistema culturale dinamico sostenuto dal lavoro quotidiano di biblioteche, librerie, scuole, editori, amministrazioni locali e operatori culturali».

Premio ai giovani autori lombardi

Nel corso del Salone saranno premiati anche i 26 giovani vincitori del premio letterario “Futura – Raccontare la Lombardia – il territorio, i Giochi Olimpici, le passioni”, promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con il sostegno di Regione Lombardia.

I racconti selezionati saranno raccolti in un volume che verrà presentato durante la manifestazione torinese.

Verso un “Patto regionale per la lettura”

Regione Lombardia punta ora a rafforzare ulteriormente la diffusione della lettura attraverso un “Patto regionale per la lettura”, con il coinvolgimento di scuole, biblioteche, imprese, associazioni, ospedali, strutture penitenziarie e realtà sociali.

«La lettura rappresenta uno strumento capace di rafforzare il tessuto culturale delle comunità e contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli – ha aggiunto Caruso – Una regione che legge è una regione più libera, più forte e più capace di affrontare le sfide del futuro con senso critico e partecipazione».

Una rete culturale diffusa sul territorio

A favorire la diffusione della lettura contribuisce anche la struttura urbana della Lombardia. Secondo Istat, il 26% della popolazione vive in comuni con oltre 50 mila abitanti, contesti in cui è più facile accedere a librerie, biblioteche e servizi culturali.

I dati di IE-Informazioni Editoriali e dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico confermano inoltre la solidità della rete culturale regionale: il 55% della popolazione ha accesso a una libreria o cartolibreria nel proprio comune, mentre il 97% dei residenti vive in un comune dotato di almeno una biblioteca pubblica.