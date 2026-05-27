Lombardia, sciopero generale il 29 maggio, possibile stop ai treni già dalla sera del 28
Sono interessati anche il trasporto pubblico locale, quello aereo e marittimo-lacuale, nella giornata di venerdì
Venerdì 29 maggio è stato in programma uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà i settori pubblici e privati: la mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali di base, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit e avrà ripercussioni anche sul trasporto ferroviario in Lombardia.
Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizierà alle 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio. Durante questo arco temporale potranno verificarsi cancellazioni, variazioni e ritardi dei convogli regionali, suburbani e aeroportuali.
Giovedì 28 maggio viaggeranno regolarmente i treni con partenza prevista entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22.
Saranno comunque garantite le corse nelle fasce orarie protette, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì 29 maggio, durante le quali circoleranno le corse inserite nell’elenco dei servizi minimi garantiti (attenzione: non tutti i treni, ma solo quelli in elenco).
Possibili disagi anche per i collegamenti aeroportuali. In caso di cancellazione dei treni del servizio Malpensa Express, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. I bus partiranno da via Paleocapa 1, a Milano.
Previsti infine autobus sostitutivi anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento S50 Malpensa Aeroporto–Stabio.
Lo sciopero interesserà anche altri comparti del trasporto: il settore aereo è interessato dalle 00.00 alle 23.59 del 29 maggio, il trasporto locale sulla base di modalità territoriali.
Ad esempio: all’Atm di Milano le linee potrebbero avere limitazioni o stop dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio, all’Amsc Gallarate dalle ore 08:15 alle 11:45 e dalle ore 15:30 a fine servizio).
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