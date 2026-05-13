Lombardia sotto i temporali: oltre 10 mila fulmini in una giornata ed è previsto di nuovo il maltempo

La Lombardia fa i conti con una nuova fase di maltempo. Nella giornata di lunedì 11 maggio la regione è stata attraversata da temporali anche violenti che hanno portato oltre 10 mila fulmini, grandinate e raffiche di vento fino a 60 chilometri orari. A fare il punto è Arpa Lombardia, che ha diffuso i dati raccolti dalla rete di monitoraggio regionale.

Secondo gli esperti della direzione tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale dell’Agenzia, l’ondata di maltempo è stata causata da un’intensa perturbazione legata a un centro di bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale, associato alla discesa di aria fredda di origine artica.

Piogge intense tra Prealpi e pianura

I temporali più forti hanno interessato soprattutto le aree prealpine e la pianura lombarda. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate nelle province di Como, Lecco, Sondrio e Bergamo, dove gli accumuli complessivi hanno raggiunto i 40-50 millimetri.

Si tratta di quantitativi di pioggia non eccezionali per il territorio lombardo, ma a colpire è stata soprattutto la tipologia dei fenomeni osservati, con grandinate diffuse e una forte attività elettrica.

Grandine e migliaia di fulmini

Le grandinate hanno interessato molte zone della regione, in particolare il Bresciano, dove nelle aree collinari sono caduti chicchi di medie e grandi dimensioni.

Molto intensa anche l’attività elettrica: nella sola giornata di lunedì sono stati rilevati oltre 10 mila fulmini. Negli ultimi cinque anni eventi simili nel mese di maggio erano stati registrati soltanto nel 2024, il 16 maggio, con oltre 12 mila fulmini, e il 22 maggio dello stesso anno.

Ai temporali si sono aggiunte forti raffiche di vento, con punte comprese tra 50 e 60 chilometri orari rilevate tra le province di Bergamo, Brescia e Mantova.

Nuova perturbazione in arrivo

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, una nuova perturbazione interesserà la regione nelle prossime ore. Piogge e temporali sono attesi nella giornata di giovedì su gran parte del territorio lombardo, con fenomeni localmente intensi soprattutto nel pomeriggio sulla pianura orientale.

Sulle Alpi tornerà anche la neve oltre i 1500-1800 metri di quota. Il maltempo proseguirà, seppur con minore intensità, anche venerdì e nella prima parte di sabato. Un miglioramento più generale è atteso per domenica.