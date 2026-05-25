Lonate Ceppino riconferma la fiducia a Clara Dalla Pozza, sconfitto il suo ex assessore Maurizio Caimi
Lo sfidante Maurizio Caimi, ex assessore della stessa giunta, non riesce a superare la sindaca uscente nella corsa alla guida del paese
Clara Dalla Pozza è stata confermata sindaca di Lonate Ceppino. La prima cittadina uscente ha superato lo sfidante Maurizio Caimi, già assessore della sua amministrazione, al termine di una campagna elettorale segnata dal confronto sul futuro del paese e sull’eredità amministrativa degli ultimi anni.
Per Dalla Pozza si tratta di una riconferma che premia il lavoro svolto durante il primo mandato, iniziato in una fase complessa per il Comune. Al centro della sua campagna elettorale c’erano infatti il risanamento dei conti pubblici, la riorganizzazione della macchina comunale e il rilancio dei servizi.
La sfida interna con Maurizio Caimi
La competizione elettorale aveva assunto anche i contorni di una sfida interna all’esperienza amministrativa uscente. Maurizio Caimi, ex assessore della stessa giunta Dalla Pozza, aveva scelto infatti di candidarsi in alternativa alla sindaca, proponendo una diversa visione per il futuro del paese.
Un confronto politico che ha animato il dibattito cittadino nelle ultime settimane e che si è concentrato soprattutto sui temi della gestione amministrativa, delle opere pubbliche e del rapporto con il territorio.
La vittoria elettorale rappresenta per Clara Dalla Pozza un’importante conferma del percorso amministrativo intrapreso e della fiducia da parte dei cittadini.
Ora la nuova giunta
Nei prossimi giorni Clara Dalla Pozza sarà chiamata a definire la nuova squadra di governo che guiderà Lonate Ceppino per i prossimi cinque anni. Attesa anche per le scelte sugli assessorati e sugli equilibri politici all’interno della maggioranza dopo la sfida elettorale con l’ex assessore Caimi.
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