L’Ordine degli infermieri di Varese premia gli iscritti con 30, 40 e 50 anni di carriera
La giornata rientra nelle iniziative del mese infermieristico e vuole valorizzare il contributo degli infermieri che operano nel sistema sanitario del territorio
In occasione del mese infermieristico torna a Varese la tradizionale giornata dedicata alla premiazione degli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche che hanno raggiunto i 30, 40 e 50 anni di iscrizione all’albo. L’appuntamento è in programma sabato 23 maggio nella sede dell’OPI Varese di viale Borri 209.
L’iniziativa rappresenta uno dei momenti simbolici più importanti per la comunità infermieristica del territorio e vuole rendere omaggio ai professionisti che hanno dedicato decenni di attività alla cura dei pazienti e al servizio sanitario.
La mattinata inizierà alle 10 con i saluti del presidente dell’Ordine Santo Salvatore, seguiti dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli infermieri premiati per la lunga carriera professionale.
L’evento si concluderà con un momento conviviale aperto ai partecipanti. In caso di maltempo l’organizzazione potrà prevedere eventuali modifiche logistiche.
La giornata rientra nelle iniziative organizzate nel mese dedicato alla professione infermieristica, occasione per valorizzare il ruolo degli infermieri all’interno del sistema sanitario e ricordare il contributo quotidiano garantito nei servizi ospedalieri e territoriali.
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