\"L\'organista incontra lo storico\" Varese tra Belle Époque e musica.

l programma alternerà brani organistici e interventi di carattere storico che riguarderanno la Varese Liberty tra architettura civile e vita sociale all’inizio del XX secolo

L’Associazione Organistica Varesina organizza una serata per riscoprire la storia di Varese agli inizi del XX secolo, nota come Belle Époque, e contestualmente valorizzare il pregevole organo Mascioni collocato nella chiesa di Casbeno.

Protagonisti della serata saranno l’organista M° Marco De Vita e lo storico Matteo Maino. Il programma alternerà brani organistici e interventi di carattere storico che riguarderanno la Varese Liberty tra architettura civile e vita sociale all’inizio del XX secolo. I brani organistici in programma saranno la perfetta colonna sonora per un viaggio indietro nel tempo alla scoperta della storia varesina.