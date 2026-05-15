Varese News

Tempo Libero

Varese

“L’organista incontra lo storico” Varese tra Belle Époque e musica

l programma alternerà brani organistici e interventi di carattere storico che riguarderanno la Varese Liberty tra architettura civile e vita sociale all’inizio del XX secolo

\"L\'organista incontra lo storico\" Varese tra Belle Époque e musica.
Spettacoli

16 Maggio 2026

L’Associazione Organistica Varesina organizza una serata per riscoprire la storia di Varese agli inizi del XX secolo, nota come Belle Époque, e contestualmente valorizzare il pregevole organo Mascioni collocato nella chiesa di Casbeno.

Protagonisti della serata saranno l’organista M° Marco De Vita e lo storico Matteo Maino. Il programma alternerà brani organistici e interventi di carattere storico che riguarderanno la Varese Liberty tra architettura civile e vita sociale all’inizio del XX secolo. I brani organistici in programma saranno la perfetta colonna sonora per un viaggio indietro nel tempo alla scoperta della storia varesina.

Maggiori Informazioni

15 Maggio 2026

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.