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Lot Polish Airlines celebra 60 anni di collegamenti tra Milano Malpensa e Varsavia

Negli ultimi 25 anni, LOT Polish Airlines ha effettuato sulla tratta oltre 44mila voli trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri

Generico 04 May 2026

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance e partner di Miles & More, celebra 60 anni di collegamenti tra Milano e Varsavia.
Il primo volo tra le due città è decollato il 2 maggio 1966 e oggi LOT Polish Airlines opera questa rotta con due frequenze giornaliere da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. Negli ultimi 25 anni, LOT Polish Airlines ha effettuato oltre 44mila voli su questa tratta, coprendo quasi 50,6 milioni di chilometri in oltre 80.000 ore di volo e trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri.

«I voli da e per Milano rivestono grande importanza per LOT Polish Airlines e rappresentano una componente chiave della nostra crescente presenza in Italia, mercato domestico di Star Alliance. Dal volo inaugurale nel 1966, colleghiamo imprese, persone e culture su questa rotta» afferma Amit Ray, direttore per Italia, mercati Dach, Malta e India e Head of Global Corporate and Strategic Sales di LOT Polish Airlines. «Ancora oggi, questi voli restano fondamentali sia per i viaggiatori d’affari sia per quelli leisure, per chi visita amici e parenti e per chi viaggia per motivi culturali».

«Celebrare i 60 anni del collegamento tra Milano e Varsavia insieme a LOT Polish Airlines rappresenta un traguardo di grande importanza, una rotta storica, oggi operata da Malpensa, che ha contribuito in modo significativo a rafforzare i legami economici, culturali e turistici tra Italia e Polonia, offrendo ai passeggeri anche un accesso a un network globale in continua espansione. Il doppio collegamento giornaliero testimonia la solidità e la rilevanza strategica di questa partnership, che continua a crescere guardando al futuro della connettività internazionale» ha aggiunto Aldo Schmid, responsabile Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano di SEA.

Generico 04 May 2026

I voli da Milano Malpensa  a Varsavia sono operati con aeromobili Embraer dotati di LOT Business Class e LOT Economy Class, con due frequenze giornaliere (partenza da Milano Malpensa con volo LO318 alle 10:30, arrivo a Varsavia alle 12:40; partenza da Milano Malpensa con volo LO320 alle 19:40, arrivo a Varsavia alle 21:50).

Tra le altre relazioni assicurate con scalo a Varsavia ci sono ad esempio Astana, Almaty, Riga, Tbilisi, San Francisco.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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