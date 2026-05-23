L’ottava tappa di Basilicata coast to coast: a un passo dallo Ionio

La settimana di cammino di tre amici di Gallarate quasi volge al termine. Tra colline e cittadine arroccate, quasi già si arriva in vista del mare

Galleria fotografica L’ottava tappa di Basilicata coast to coast 4 di 7

Oggi ripartiamo alla volta di Nova Siri per la nostra penultima tappa.

Prima però salutiamo e ringraziamo di cuore Francesco, il nostro host di Valsinni, per la sua

gentilezza e disponibilità e per averci deliziato con una abbondante cena a base di prodotti tipici ieri sera.

Quella che lo scorso giorno era stata una ripida discesa, oggi è la ripida salita che caratterizza

l’inizio della tappa.

Proseguiamo sempre in salita, ma più dolcemente, fin quasi alla sommità del Monte Coppolo e, dopo un breve tratto su strada carrabile, ci addentriamo e attraversiamo il bosco Finocchio fino a intercettare nuovamente la strada per Rotondella, che si scorge

facilmente in cima alla collina.

La vista che si gode dalla Piazza della Repubblica giustifica il soprannome di “balcone dello Jonio” assegnato a questa cittadina: il panorama spiazza dalle vette del parco del Pollino sino al golfo di Taranto.

Dopo aver effettuato la nostra pausa pranzo, si

ridiscende verso le ultime case a est del paese e

si imbocca la stradella sterrata di crinale per

scendere a canale Ruggero, dove si trova l’omonima fontana. Si prosegue verso sud su sterrato fino alle prime case di Nova Siri, per poi proseguire in salita fino alla carrabile comunale, infine più avanti, sulla strada provinciale Rotondella-Nova Siri, per arrivare nel centro del borgo storico, in piazza del Plebiscito, dove termina la tappa odierna.

Chilometri previsti: 16

Chilometri percorsi: 18,5