Lozza apre il Festival Intercultura con Maurizio Ambrosini: incontro sulle migrazioni oltre i luoghi comuni

Il Centro Civico “Roberto Maroni” ospita l’anteprima della settima edizione del Festival “Costruire Ponti” con un incontro dedicato ai temi dell’integrazione e dei cambiamenti sociali

Un’anteprima dedicata ai temi delle migrazioni, dell’integrazione e dei cambiamenti sociali apre l’edizione 2026 del Festival Intercultura “Costruire Ponti” di Lozza. Ospite della serata sarà il sociologo Maurizio Ambrosini, tra le voci più autorevoli in Italia sul tema.

Giovedì 28 maggio alle 20.45 il Centro Civico “Roberto Maroni” di Lozza ospita l’anteprima della settima edizione del Festival Intercultura “Costruire Ponti”. L’iniziativa propone un incontro pubblico dal titolo “Capire le migrazioni oltre la paura e i luoghi comuni”, con la partecipazione del professor Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano.

L’appuntamento si inserisce nel percorso culturale promosso dal Comune di Lozza insieme alle realtà associative del territorio, con l’obiettivo di approfondire temi sociali e interculturali attraverso momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

Maurizio Ambrosini è considerato una delle principali voci italiane sui fenomeni migratori, dell’integrazione e delle trasformazioni sociali contemporanee. Nel corso della serata il sociologo analizzerà il tema delle migrazioni cercando di superare stereotipi, paure e narrazioni semplificate, offrendo strumenti di lettura utili per comprendere un fenomeno che coinvolge sempre più da vicino le comunità locali.

L’incontro punta a favorire un dialogo aperto e consapevole, in linea con lo spirito del Festival Intercultura “Costruire Ponti”, manifestazione che negli anni ha promosso occasioni di scambio, conoscenza e inclusione.

L’evento rappresenta l’anteprima della settima edizione del festival, promossa dal Comune di Lozza, patrocinato dalla Provincia di Varese e organizzato con la collaborazione di diverse associazioni del territorio. L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti.