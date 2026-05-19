Lucchini: “Corriamo contro il quorum: andare a votare a Gemonio è fondamentale”
Intervista al sindaco uscente e unico candidato per la tornata amministrativa del 2026. «L'asilo nido darà al paese la copertura 0-14 del ciclo scolastico. Pensiamo al rilancio di via Verdi e all'area verde di via Curti»
In vista delle elezioni amministrative del 2026, il Comune di Gemonio vive una situazione politica inedita dal secondo dopoguerra: Samuel Lucchini, sindaco uscente e capolista di “Impegno Civico”, è l’unico candidato alla carica di primo cittadino. In questa corsa solitaria, il vero avversario non è un competitore politico, ma l’astensionismo come spiega lo stesso Lucchini, intervistato a Materia.
L’appello al voto e la sfida del quorum
Perché l’elezione sia valida, è necessario raggiungere il quorum del 40%, il che significa che almeno 875 elettori dovranno recarsi alle urne. Lucchini sottolinea con forza l’importanza di questo passaggio: il mancato raggiungimento della soglia porterebbe alla nomina di un commissario prefettizio, limitando l’attività amministrativa all’ordinario e bloccando i progetti in corso. «In questo caso non vince Samuel Lucchini, vince Gemonio», ha dichiarato il sindaco, evidenziando come un anno di commissariamento penalizzerebbe l’intera comunità.
Programma e sviluppo economico: il nuovo PGT
L’amministrazione uscente ha recentemente approvato all’unanimità il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). Tra le novità principali c’è quella di una riqualificazione commerciale: «L’area industriale che si trova poco dopo la chiesa di San Pietro è stata resa idonea anche all’uso commerciale per favorirne lo sviluppo mentre abbiamo previsto uno studio sulla via Verdi (avvieremo una collaborazione o con il Politecnico di Milano o con quello di Torino), per rilanciare questa strada come biglietto da visita del paese».
Per quanto riguarda il centro storico, Lucchini spiega: «Vista la limitatezza degli spazi e dei parcheggi, si è scelto di non inserire nuove attività che potrebbero congestionare la piazza. Invitiamo invece i cittadini a utilizzare maggiormente il parcheggio del Comune aperto 24 ore su 24».
Infrastrutture, Mobilità e Ambiente
Uno dei temi centrali è il raddoppio ferroviario tra Gemonio e Cittiglio. Nonostante i disagi attuali per i residenti (dovuti anche a lavori imprevisti sulla rete fognaria da parte di Alfa), l’opera consegnerà al paese una stazione completamente rinnovata, accessibile e moderna entro la fine dell’anno
Sul fronte ambientale proseguono i lavori per il tratto della pista ciclabile Laveno-Cuveglio che attraversa il bosco di Gemonio costeggiando i confini con Cittiglio e Brenta.
«Un’altra possibilità è quella di trasformare il tratto centrale di via Curti in un’area verde ludico-ricreativa chiusa al traffico, creando un polo sicuro per i ragazzi che frequentano le scuole e le strutture sportive».
Istruzione e Servizi alle Famiglie: un’offerta “0-14”
Gemonio punta quindi a completare l’offerta formativa per i giovani. L’opera di punta è il nuovo asilo nido comunale, finanziato con fondi PNRR e quasi ultimato grazie al lavoro dell’ufficio tecnico interno
«L’apertura è prevista orientativamente per gennaio 2027, con la possibilità di affidare la gestione alla Fondazione Corda che già si occupa della Scuola dell’Infanzia. Tra i prossimi obiettivi abbiamo anche l’individuazione di un locale dedicato alla mensa scolastica, separandolo dall’attuale collocazione nel parco delle feste».
La squadra e l’impegno civico
La lista “Impegno Civico” vede una squadra in gran parte confermata, con nuovi innesti scelti per disponibilità e competenza. «La mancanza di altre liste è un segnale di disimpegno delle giovani generazioni verso la macchina amministrativa, sempre più burocratizzata e complessa – conclude Lucchini – Tuttavia, la determinazione nel proseguire il lavoro iniziato dieci anni fa rimane intatta, con l’obiettivo di non lasciare il paese in una fase di stallo».
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