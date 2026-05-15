Luci a Masnago tra premi stagionali, previsioni playoff e mosse della Openjobmetis

Si chiude formalmente oggi – venerdì 15 maggio – la prima stagione di Luci a Masnago, la trasmissione (e podcast) di Radio Materia e VareseNews dedicata alla Pallacanestro Varese e condotta da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni.

Nella puntata in onda con un giorno di ritardo (a causa della conferenza stampa indetta giovedì pomeriggio dalla società, di cui abbiamo dato notizia in QUESTO articolo) i tre conduttori affronteranno anzitutto l’argomento di stretta attualità, ovvero l’evoluzione prevista in casa Pallacanestro Varese a livello di mercato e organizzazione interna.

Francesco, Matteo e Damiano inoltre assegneranno i “LAM Awards”, i premi (virtuali) di fine stagione di Luci a Masnago, sulla scia degli LBA Awards appena assegnati da Legabasket. Un modo per ripercorrere il campionato biancorosso e più in generale l’andamento della Serie A 2025-26. A proposito dell’annata in corso, proveremo a “leggere” quello che potrebbe accadere nei playoff al via nel fine settimana, purtroppo senza Varese ai nastri di partenza.

L’appuntamento è quindi in diretta dalle ore 14 di venerdì 15 maggio (QUI per ascoltare Radio Materia) con il podcast che sarà pubblicato nel tardo pomeriggio. Come sempre, è possibile inviare la vostra opinione scrivendo un messaggio (meglio ancora un vocale) al numero WhatsApp 353.4848857. Se quello odierno è l’ultimo appuntamento “standard” con Luci a Masnago, non è da escludere qualche puntata estiva a seconda delle notizie che arriveranno dal mondo della Pallacanestro Varese.

A seguire il 29° e ultimo episodio di “Dal Parquet” dedicato alla partita disputata domenica scorsa dalla Openjobmetis a Bologna.