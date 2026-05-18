Luciano Salvadori è il nuovo direttore di Coldiretti Varese

Cambio della guardia alla guida di Coldiretti Varese. Luciano Salvadori assume da oggi la direzione della federazione provinciale, subentrando a Rodolfo Mazzucotelli, che ha retto il timone dell’organizzazione negli ultimi quattro anni. Nato nel bresciano nel 1974 e con una carriera trentennale tutta interna al sistema Coldiretti, Salvadori arriva nel Varesotto dopo aver guidato le federazioni di Novara-Vco e di Vercelli-Biella.

Il nuovo direttore si trova a confrontarsi con una realtà agricola complessa e variegata, dove la pianura si intreccia con le valli prealpine, i laghi e le aree di confine svizzero, muovendosi in un delicato equilibrio tra ampi centri urbani e importanti infrastrutture. In questo contesto, il comparto locale – che spazia dagli allevamenti al florovivaismo, fino all’apicoltura, all’orticoltura e alla rete degli agriturismi – è chiamato a rispondere a sfide pressanti come l’aumento dei costi di produzione, la pressione urbanistica e gli effetti dei cambiamenti climatici.

«Varese è una provincia in cui l’agricoltura vive dentro un ecosistema fragile ma fondamentale», dichiara Luciano Salvadori nel commentare il suo insediamento. «Le nostre aziende non solo producono cibo, ma custodiscono il paesaggio e mantengono vivo il legame sociale ed economico tra la comunità e il territorio. Il mio primo obiettivo sarà l’ascolto diretto dei soci e delle imprese, per tradurre le necessità sul campo in risposte e tutele concrete da parte della struttura».

Tra i dossier più caldi individuati dal neo direttore c’è la gestione della fauna selvatica, un problema ormai strutturale per molte aziende agricole del territorio. Salvadori sottolinea come i danni alle coltivazioni e ai pascoli stiano compromettendo la redditività di intere aree: «Non siamo più di fronte a criticità episodiche. Serve una strategia di contenimento e prevenzione seria, non ideologica, accompagnata da ristori adeguati e tempi certi. Il mondo agricolo non può continuare a subire passivamente le conseguenze economiche di questa situazione».

Un altro asse centrale del mandato sarà la battaglia per la semplificazione amministrativa, ritenuta indispensabile per favorire gli investimenti, l’innovazione e il ricambio generazionale nei campi, evitando che il lavoro quotidiano venga soffocato da adempimenti burocratici sproporzionati. L’azione sindacale si concentrerà sulla richiesta alle istituzioni di regole chiare e applicabili, portando avanti un confronto fermo ma costruttivo.

Infine, un ruolo chiave sarà affidato alla valorizzazione della filiera corta e al consolidamento del rapporto con i consumatori attraverso i mercati di Campagna Amica e le attività didattiche nelle scuole. In un territorio ad alta densità abitativa, la trasparenza sull’origine del cibo e l’incontro diretto tra produttore e cittadino rappresentano, secondo la nuova direzione, lo strumento principale per riconoscere il valore economico, ambientale e sociale delle produzioni locali. Salvadori assume la guida affiancando il presidente provinciale Pietro Luca Colombo e la struttura dirigenziale, rivolgendo un ringraziamento al direttore uscente Mazzucotelli per l’attività svolta negli ultimi anni.