Lugano si prepara a un’estate tra musica e spettacoli con LongLake Festival 2026: tra gli ospiti Venditti, Ernia e Chiello

Diciotto giorni, centinaia di eventi, il parco cittadino e il lungolago trasformati in un palcoscenico a cielo aperto. Lugano LongLake Festival torna dal 9 al 26 luglio 2026 per la sua sedicesima edizione e, come da tradizione, calamita anche il pubblico italiano, varesino in primis, vista la prossimità della città ticinese e la natura prevalentemente gratuita della rassegna.

A presentare i primi ospiti è stata nei giorni scorsi la Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, che organizza il festival in collaborazione con Lugano Region e AIL. Il cartellone, multidisciplinare, alterna grandi concerti, jazz, reggae, sonorità latinoamericane, artisti di strada, danza, laboratori per famiglie e blues diffuso nelle piazzette del centro.

Estival Jazz in Piazza della Riforma: si parte con Venditti ed Ernia

L’apertura, dal 9 all’11 luglio, è affidata a Estival Jazz, lo storico appuntamento internazionale ospitato in Piazza della Riforma. Giovedì 9 luglio — serata a ingresso gratuito — sul palco l’Hamilton de Holanda Trio feat. Salomão Soares e Thiago “Big” Rabello insieme all’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), che torna a Estival dopo il successo dell’edizione 2025 con Al Di Meola. In apertura il pianista brasiliano Amaro Freitas.

Venerdì 10 luglio tocca ad Antonello Venditti, che porta a Lugano il tour “Daje! Live Summer 2026” con una scaletta dei suoi grandi successi.

Chiusura sabato 11 luglio con il rapper milanese Ernia, reduce dai palasport, impegnato nel “Solo Per Amore Summer Tour”. Ad aprire la serata Oddisee & Good Compny, formazione di Washington D.C. che incrocia hip hop e sonorità jazz-funk. I concerti del 10 e dell’11 luglio sono a pagamento, con prevendita su biglietteria.ch.

ROAM al Parco Ciani: dal Brasile alla cumbia argentina al reggae

Dal 14 al 18 luglio il festival si sposta al Boschetto del Parco Ciani con ROAM, l’outdoor club che propone concerti a contatto ravvicinato con gli artisti. Si comincia martedì 14 luglio con una serata dedicata alle nuove sonorità brasiliane: protagonista Mari Froes, fenomeno virale della scena pop tropicale, preceduta dal cantautore carioca Leo Middea, che torna a Lugano dopo il sold out dello scorso anno allo Studio FOCE.

Mercoledì 15 luglio è il turno di Motta, con il suo “Piano solo”: una delle voci più riconoscibili dell’indie d’autore italiano, due volte vincitore della Targa Tenco. Ad aprire, la cantautrice MILLE. Giovedì 16 luglio si balla con La Delio Valdez, l’orchestra di cumbia di Buenos Aires, con apertura affidata alla formazione ticinese La Combi.

Venerdì 17 luglio sul palco Chiello, protagonista lo scorso febbraio al 76° Festival di Sanremo con “Ti penso sempre”, preceduto dalla band palermitana Santamarea. Chiusura sabato 18 luglio con il reggae di Tarrus Riley ft. Dean Fraser & Blak Soil — Tarrus Riley è figlio di Jimmy Riley, tra i protagonisti del roots reggae degli anni Settanta e Ottanta. Tutti i concerti di ROAM sono a pagamento, su biglietteria.ch.

Blues to Bop, Buskers e attività per le famiglie

Dal 17 al 19 luglio le piazzette del centro cittadino tornano a vibrare con Blues to Bop, festival diffuso che recupera lo spirito itinerante dei primi bluesman: musica di strada, contatto diretto col pubblico, ingresso gratuito. Line-up e programma verranno comunicati nelle prossime settimane.

Dal 22 al 26 luglio chiude il festival Lugano Buskers, con artisti di strada da tutto il mondo che animano vie, lungolago e Parco Ciani tra musica dal vivo, acrobazie e performance itineranti. Anche in questo caso ingresso gratuito.

Per tutta la durata del festival, infine, è attivo il programma Family: laboratori e spettacoli quotidiani al Palazzo dei Congressi e nell’area adiacente al Parco Ciani, dove si trova il Villaggio Family pensato per i più piccoli.

Oltre il festival: Mondiali, Lugano Marittima e Riviera

LongLake si inserisce in un’estate luganese particolarmente densa. Da giovedì 11 giugno e fino al 19 luglio, Piazza Manzoni ospita la proiezione su grande schermo delle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026. Sul lungolago restano attive Lugano Marittima — casette gastronomiche, aperitivi al tramonto, serate sul lago, attiva dal 21 maggio — e Lugano Riviera, con lounge e terrazze panoramiche operative da metà maggio.

Il programma completo del festival sarà svelato progressivamente nelle prossime settimane. Tutti gli aggiornamenti su longlake.ch.