Luino, Artoni lancia l’allarme: “Città sempre più anziana, servono medici e politiche per attrarre giovani”

«Un dato allarmante di cui nessuno parla». È il messaggio lanciato dall’avvocato Furio Artoni, esponente degli “Stati Generali del centrodestra per Luino”, che interviene nel dibattito elettorale cittadino puntando l’attenzione sul calo demografico e sull’invecchiamento della popolazione luinese.

Secondo i dati ufficiali elaborati da Istat e dal Documento unico di programmazione comunale approvato dal consiglio comunale il 24 febbraio 2025, Luino starebbe infatti perdendo abitanti e invecchiando più rapidamente rispetto alla media lombarda. Un fenomeno che, sottolinea Artoni, avrebbe conseguenze dirette sulla qualità della vita e sull’organizzazione dei servizi.

«Per ogni 100 bambini sotto i 14 anni — spiega — a Luino vivono oltre 222 persone con più di 65 anni. Non è solo una questione statistica: significa meno giovani famiglie, maggiore pressione sanitaria e più difficoltà nel garantire servizi adeguati».

Tra i temi evidenziati vi è quello della medicina territoriale. Artoni ricorda come la carenza di medici di base sia un problema nazionale, aggravato però nel Luinese dalla cessazione dell’attività di diversi medici convenzionati. Una situazione che ha portato molti cittadini a fare riferimento agli ambulatori medici temporanei attivati dall’Asst Sette Laghi.

Pur riconoscendo che il Comune non possa assumere direttamente medici di medicina generale, Artoni chiede un ruolo più incisivo dell’amministrazione comunale nei confronti di Regione Lombardia e Asst, proponendo anche incentivi per giovani medici under 45 che decidano di aprire uno studio a Luino.

L’esponente della lista civica di Centrodestra propone inoltre misure per contrastare il calo demografico: sgravi Imu e Tari per giovani famiglie e under 40 che trasferiscano la residenza in città, la creazione di uno spazio pubblico di coworking affacciato sul lago e una collaborazione con l’Università dell’Insubria per sviluppare un polo di ricerca dedicato al territorio alpino-lacustre.

Nel documento viene citata anche la realizzazione del nuovo asilo nido di Voldomino, opera da 54 posti finanziata con fondi Pnrr per circa due milioni di euro. «È una notizia positiva — osserva Artoni — ma un asilo nido da solo non basta: serve una strategia complessiva fatta di servizi, fiscalità favorevole e opportunità per chi sceglie di vivere qui».

Infine l’affondo politico in vista delle amministrative: «Sotto elezioni diventano tutti maghi e trasformano sostanze poco attraenti in oro. Ma questi dati nessuno li affronta davvero. Bisogna lasciare da parte i giochi di prestigio e concentrarsi sui problemi concreti dei luinesi».