Luino celebra 350 anni di turismo: un convegno tra storia, diritto e rigenerazione urbana

Tre secoli e mezzo di ospitalità, ma con lo sguardo rivolto con decisione al futuro. Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 16:00, la suggestiva cornice di Palazzo Verbania (viale Dante Alighieri 5) ospiterà la quinta edizione di un prestigioso convegno dedicato all’evoluzione del territorio: “Luino, 350 anni di storia turistica. Bellezza, fiducia, diritto”.

L’iniziativa è promossa dallo Studio Sartorio Law & Economics di Milano, in collaborazione con l’associazione culturale “Amici delle Sempiterne” e con il supporto di numerosi enti pubblici e privati, con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni della “città turistica” attraverso la lente della rigenerazione e dell’innovazione.

Il programma: tra accademia e professione

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco e delle autorità locali, i lavori saranno introdotti e presieduti da Luca Sartorio, giurista esperto di rigenerazione urbana e co-autore di studi sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle smart city.

La prima parte del pomeriggio vedrà due contributi tecnici di alto profilo: il professor Stefano D’Ancona (Università degli Studi di Milano) approfondirà il tema del “principio di fiducia” nei rapporti giuridici e sociali, mentre l’urbanista Alessandro Bianchi, direttore scientifico de La Fenice Urbana, relazionerà sulle moderne sfide della rigenerazione urbana.

Tavola rotonda con firme internazionali

Il cuore del dibattito sarà la tavola rotonda dal titolo “Ripensare il territorio, rigenerare il turismo”, moderata da Alessandro Plateroti (firma storica de Il Sole 24 Ore e ora UCapital.com). Il parterre di relatori vanta nomi di spicco dell’architettura e del settore turistico globale, tra cui:

Paolo Zilli dello studio Zaha Hadid Architects .

Roberta Colla dello studio Simone Micheli Architectural Hero .

Rappresentanti dei grandi gruppi del settore come Andrea Girolami (AG Group Hotels) e Andrea Passera (TUI Group).

Esperti accademici provenienti da La Sapienza di Roma e dall’ Università di Genova .

Bernardo Tomea, in rappresentanza dell’Associazione europea di idrovolanti, per un focus sulla mobilità alternativa.

Un brindisi sul lago

L’evento, che promette di tracciare le linee guida per uno sviluppo sostenibile e di qualità del Verbano, si concluderà intorno alle 18:30 con un aperitivo sulla terrazza di Palazzo Verbania, offrendo ai partecipanti un momento di networking con vista sul Lago Maggiore.

L’ingresso è aperto alla cittadinanza e ai professionisti interessati a scoprire come la bellezza e il diritto possano diventare volani per il rilancio turistico del territorio.