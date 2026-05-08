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Luino e il basket varesino piangono Cesare Lanella: minuto di silenzio su tutti i campi

In occasione dell'ultimo saluto - venerdì 8 maggio alle ore 15 - il comitato Uisp ha disposto un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di un uomo che ha vissuto per la palla a spicchi

cesare lanella

Il mondo del basket varesino e la comunità di Luino piangono la scomparsa di Cesare Lanella, figura storica della pallacanestro locale, mancato all’età di 60 anni. Atleta, tecnico e dirigente, Lanella ha dedicato la sua vita allo sport, lasciando un vuoto profondo tra i compagni di squadra, i colleghi arbitri e i tanti giovani che ha seguito sui campi della provincia.

Il ricordo del mondo sportivo

Lanella è stato una colonna portante della PVL Luino e della Virtus Luino, ricoprendo negli anni ogni ruolo possibile all’interno della società. Si definiva con ironia un «operante cambi», preferendo la pacatezza e il lavoro dietro le quinte ai riflettori, ma la sua influenza sul movimento cestistico è stata vasta e riconosciuta. Oltre all’impegno con i club, è stato un apprezzato arbitro per il Comitato Provinciale Pallacanestro Uisp Varese, che ha deciso di onorare la sua memoria in modo tangibile.

L’omaggio sui campi di gioco

La notizia ha colpito duramente il settore sportivo amatoriale e agonistico. «Il Presidente Matteo Minetti a nome di tutto il Consiglio e dei tesserati della PVL – si legge nella nota ufficiale del club – è vicino a Cristina e al figlio in questo momento di dolore». Anche la Uisp Varese ha voluto rendere omaggio al suo ex fischietto: «In occasione delle esequie – spiegano dal Comitato Provinciale – faremo osservare un minuto di silenzio in tutte le gare della giornata di oggi, in ricordo dell’amico Cesare».

Le esequie a Luino

Le comunità locali si stringeranno attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a un uomo ricordato da tutti per la grande disponibilità e il tratto umano sempre cordiale. La scomparsa, avvenuta il 6 maggio, precede di poche settimane quello che sarebbe stato il suo sessantunesimo compleanno. I messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore sottolineano come la sua ironia e la sua visione dello sport come momento di aggregazione resteranno un esempio per tutto il territorio.

Variazione del luogo del funerale

Per consentire a parenti, amici e sportivi di partecipare alla cerimonia, è stato comunicato un cambio di sede per lo svolgimento delle esequie. Il funerale avrà luogo venerdì 8 maggio alle ore 15. Inizialmente previste a San Pietro in Campagna, le celebrazioni si terranno invece presso la Chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo a Luino.

Cesare Maria Lanella

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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