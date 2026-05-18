Luino, Marina Marazza chiude il festival “Intrecci” con la saga dei Barolo

Si avvia alla conclusione la seconda tranche dell’ottava edizione del festival letterario “Intrecci – Un libro nel cuore”. L’ultimo appuntamento della rassegna, nata dalla sinergia tra l’Associazione Amici del Liceo Sereni e la libreria Mondadori Bookstore (Cerutti & Pozzi) di Luino , è fissato per sabato 23 maggio 2026 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Civica cittadina.

Ospite dell’incontro sarà la scrittrice Marina Marazza, che presenterà al pubblico il suo nuovo romanzo storico, “Il rosso del re. La saga dei Barolo” edito da Solferino. Si tratta del secondo capitolo di una saga familiare e sociale incentrata sulle storiche cantine piemontesi, iniziata dall’autrice lo scorso anno con il volume “Sangue delle Langhe”.

L’opera, caratterizzata da uno stile narrativo moderno e corale , si cala nei primi decenni dell’Ottocento per raccontare le vicende di Giulia, marchesa di Barolo, e del marito Tancredi. Accanto alle sperimentazioni nei vigneti della tenuta per produrre un vino innovativo e capace di invecchiare, tanto da conquistare il re Carlo Alberto , il romanzo affronta l’impegno filantropico dei due protagonisti. Proprio per finanziare le attività benefiche – tra cui il sostegno di Giulia alle donne carcerate e l’aiuto di Tancredi ai bambini abbandonati – la riuscita economica della produzione vinicola diventa cruciale. Lo sfondo storico è quello dei moti e degli attentati carbonari volti a costruire l’Italia unita , con un focus particolare sui diritti delle donne sostenuti dalla figura di Giulia.

L’evento di Luino, che vanta il patrocinio dei Comuni di Luino, Brezzo di Bedero e Maccagno con Pino e Veddasca, oltre al sostegno dei Lions Club e dell’Associazione Casa Paolo, sarà a ingresso gratuito. Al termine della presentazione è previsto il momento del firmacopie con l’autrice. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la libreria Mondadori Bookstore di via XV Agosto al numero 0332.530317.