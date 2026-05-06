Luino si tinge di poesia: il Festival “Tramontana di Versi” entra nel vivo tra sciamanesimo e impegno civile

Il Festival della Poesia “Tramontana di Versi“, giunto alla sua 12ª edizione, prosegue il suo cammino a Luino con una serie di appuntamenti che promettono di unire approfondimento culturale e partecipazione giovanile. Dopo il successo riscosso dal concerto della Chambers Orchestra sabato scorso, l’attenzione si sposta ora sulla Biblioteca di Villa Hussy, cuore pulsante della rassegna.

Dallo Sciamanesimo ai Nativi Americani

Venerdì 8 maggio, alle ore 20:30, la Biblioteca di Piazza Risorgimento ospiterà l’incontro intitolato “I figli del Grande Spirito e la poesia della terra”. La serata, presentata dalla prof.ssa Patrizia Martino, vedrà come protagonista la prof.ssa Lorella Erbifori per una “chiacchierata” dedicata alla cultura dei Nativi Americani.

L’evento approfondirà il legame ancestrale tra sciamanesimo e poesia, esplorando come la parola scritta e orale diventi uno strumento fondamentale di conoscenza e connessione con la terra. Alla serata collaborerà attivamente Michele Gibin, direttore del Museo Civico del Sud-ovest Americano di Cavona (Cuveglio), il cui contributo è stato essenziale per la curatela scientifica dei temi trattati.

La voce degli studenti e il reading per Gaza

Il festival proseguirà sabato 9 maggio con un appuntamento mattutino di forte impatto sociale. Alle ore 11:30, sempre presso gli spazi della biblioteca, le classi 4ALF e 5C del Liceo Sereni inaugureranno ufficialmente la sessione di letture con il reading “Poesie da Gaza”.

Guidati dal prof. Di Giuseppe, gli studenti daranno voce a versi che riflettono sull’attualità e sul dolore, accompagnati dalle performance musicali di alcuni compagni diretti dal prof. Roberto Sala. A conclusione della mattinata, si terrà il suggestivo momento dello svelamento delle piastrelle, che riporteranno le poesie vincitrici dell’edizione dello scorso anno, lasciando un segno tangibile del festival nel patrimonio cittadino.