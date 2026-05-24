L’ultimo dono di Desi Carraro: non fiori ma donazioni alla ricerca contro il cancro
La famiglia di Desiderio Carraro, storico fondatore del Pian du Lares scomparso nei giorni scorsi, invita la comunità a sostenere la scienza medica anziché con i fiori. Lunedì pomeriggio l'ultimo saluto alla Forcora
Quella porta sempre aperta nel cuore del Pian du Lares, capace di trasformare un alpeggio isolato in una casa accogliente per un’intera valle, continua a generare calore e speranza anche nel momento del dolore più profondo. Dopo la notizia della scomparsa di Desiderio Carraro, il popolarissimo “Desi” che aveva rivoluzionato la sua vita per dedicarsi alla terra e ai suoi famosi formaggi, la famiglia ha voluto compiere un ultimo e significativo gesto di generosità in linea con lo spirito altruista del proprio caro. I familiari hanno infatti espresso il desiderio di canalizzare il grandissimo affetto ricevuto in queste ore verso un obiettivo concreto, invitando amici, conoscenti e l’intera comunità della Val Veddasca a non offrire omaggi floreali, ma a destinare eventuali donazioni alla ricerca scientifica contro il cancro.
La scelta si lega indissolubilmente alla memoria di un uomo che ha fatto della condivisione e della lungimiranza i fari della propria esistenza, lasciando il lavoro all’Enel per costruire dal nulla una realtà agricola biologica stimata ben oltre i confini provinciali. I suoi cari desiderano che il profondo legame tessuto dal “Desi” con il territorio e con le tantissime persone passate dalla sua fattoria agriturismo possa trasformarsi in un aiuto tangibile per lottare contro la malattia.
Per chi vorrà stringersi attorno alla famiglia e tributare l’ultimo saluto a una delle anime più autentiche delle nostre montagne, i funerali saranno celebrati lunedì 25 maggio alle ore 14:30 nella Chiesetta della Madonna della Neve al Passo della Forcora
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