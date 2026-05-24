L’ultimo dono di Desi Carraro: non fiori ma donazioni alla ricerca contro il cancro

Quella porta sempre aperta nel cuore del Pian du Lares, capace di trasformare un alpeggio isolato in una casa accogliente per un’intera valle, continua a generare calore e speranza anche nel momento del dolore più profondo. Dopo la notizia della scomparsa di Desiderio Carraro, il popolarissimo “Desi” che aveva rivoluzionato la sua vita per dedicarsi alla terra e ai suoi famosi formaggi, la famiglia ha voluto compiere un ultimo e significativo gesto di generosità in linea con lo spirito altruista del proprio caro. I familiari hanno infatti espresso il desiderio di canalizzare il grandissimo affetto ricevuto in queste ore verso un obiettivo concreto, invitando amici, conoscenti e l’intera comunità della Val Veddasca a non offrire omaggi floreali, ma a destinare eventuali donazioni alla ricerca scientifica contro il cancro.

La scelta si lega indissolubilmente alla memoria di un uomo che ha fatto della condivisione e della lungimiranza i fari della propria esistenza, lasciando il lavoro all’Enel per costruire dal nulla una realtà agricola biologica stimata ben oltre i confini provinciali. I suoi cari desiderano che il profondo legame tessuto dal “Desi” con il territorio e con le tantissime persone passate dalla sua fattoria agriturismo possa trasformarsi in un aiuto tangibile per lottare contro la malattia.

Per chi vorrà stringersi attorno alla famiglia e tributare l’ultimo saluto a una delle anime più autentiche delle nostre montagne, i funerali saranno celebrati lunedì 25 maggio alle ore 14:30 nella Chiesetta della Madonna della Neve al Passo della Forcora