Lungo la ciclopedonale dell’Olona: dai Mulini di Gurone a Castiglione Olona

Sono solo cinque chilometri, tutti in sicurezza, ma si attraversa un mondo ricco di storie e natura. Si parte dai Mulini di Gurone e si arriva nel centro storico di Castiglione Olona. Tutto il percorso si sviluppa su parte del tracciato della vecchia ferrovia della Valmorea che collegava Castellanza con Mendrisio.

Galleria fotografica La pista ciclabile dai Mulini di Gurone a Castiglione Olona 4 di 29

Da quando la Provincia, con il progetto Bike&Walk, ha sistemato il fondo stradale, le persone che lo percorrono aumentano di giorno in giorno. C’è chi lo usa come alternativa agli spazi per correre, chi lo percorre in bici, chi a piedi, magari con il proprio quadrupede.

IL PERCORSO

Il tratto che descriviamo parte dai Mulini di Gurone, una piccola frazione sotto Malnate e prosegue per il Ponte di Vedano per arrivare a Castiglione Olona passando dalla piana di Lozza. Il primo tratto è molto suggestivo perché passa di fianco alla diga e alle vasche di laminazione. Fino all’ingresso di Castiglione Olona è tutto asfaltato e sono circa quattro chilometri totalmente in sicurezza con l’unica eccezione per l’attraversamento della SP 57 tra il Ponte di Vedano e la piana di Lozza.

Arrivati alla vecchia stazione di Castiglione Olona, per entrare nel paese vi consigliamo di proseguire lungo la ciclabile e poi entrare passando sopra l’antico ponte sull’Olona. L’ingresso nel centro storico sarà molto suggestivo e in completa sicurezza prestando attenzione all’attraversamento.

Di seguito vi diamo alcune informazioni sugli attrattori naturalistici, storici e culturali e anche indicazioni logistiche che possono aiutare chi volesse vivere questa esperienza a piedi o in bici. Tutto il percorso è adatto ai bambini, ai cani, a chi volesse percorrerlo anche con i roller o con passeggini o altri ausili per le persone a ridotta mobilità.

I mulini di Gurone

I mulini di Gurone raccontano una delle pagine più antiche della valle Olona. Questo piccolo nucleo storico, immerso nel verde lungo il fiume, sfruttava la forza dell’acqua per azionare mulini, segherie e lavorazioni artigianali già a partire dal Cinquecento. Le antiche rogge e gli edifici ancora visibili testimoniano il passato produttivo della zona, oggi diventata uno degli angoli più suggestivi della valle.

La diga e le vasche di laminazione

Ai mulini di Gurone si trova una delle opere idrauliche più importanti della valle Olona: le vasche di laminazione realizzate per contenere le piene del fiume e ridurre il rischio di allagamenti nei centri abitati a valle, fino all’area milanese. Il sistema raccoglie temporaneamente l’acqua in eccesso durante le forti piogge, integrandosi con il paesaggio naturale e con l’antico nucleo dei mulini.

Casa Matta, presidio di educazione ambientale

A Gurone ha sede anche “Casa Matta”, lo spazio gestito da Legambiente dedicato alle attività ambientali, educative e sociali della valle Olona. La struttura ospita laboratori, incontri e iniziative rivolte a scuole, famiglie ed escursionisti, diventando un punto di riferimento per la promozione della sostenibilità e della conoscenza del territorio.

La ferrovia della Valmorea

Lungo il percorso si incontra la storica ferrovia della Valmorea, la linea che collegava Castellanza a Mendrisio attraversando la valle Olona. Inaugurata nei primi anni del Novecento, oggi è diventata un simbolo della memoria industriale del territorio e, in alcuni tratti, viene ancora utilizzata a scopo turistico.

La ciclabile della valle Olona

Il percorso segue la dorsale ciclopedonale del fiume Olona, parte del progetto “Bike&Walk” promosso dalla Provincia di Varese per collegare natura, centri storici e luoghi di interesse culturale attraverso itinerari sostenibili. La rete attraversa il territorio lungo il corso del fiume, offrendo cammini e piste ciclabili immersi nel verde e collegati ai principali siti storici della valle.

Nel parco Rile Tenore Olona

Il cammino attraversa il Parco sovracomunale Rile Tenore Olona, un’area verde che accompagna il corso dell’Olona tra boschi, sentieri e zone agricole. Qui passa anche la Via Francisca del Lucomagno, antico itinerario che collegava il Nord Europa a Pavia e Roma, oggi riscoperto da escursionisti e pellegrini.

Cinque parchi in un solo territorio

Il percorso si sviluppa all’interno dell’ATE Insubria Olona, una rete ecologica che unisce parchi, aree naturali e siti storici tra le province di Varese e Como. Un sistema verde che tutela biodiversità, paesaggio e testimonianze storiche, tra cui il monastero di Cairate e il borgo di Castiglione Olona.

Castiglione Olona, l’isola di Toscana in Lombardia

Il cammino si conclude a Castiglione Olona, il borgo storico voluto dal cardinale Branda Castiglioni nel Quattrocento e considerato una delle prime “città ideali” dell’Umanesimo. Tra chiese affrescate, cortili e palazzi rinascimentali, il paese conserva un patrimonio artistico unico che gli è valso il soprannome di “isola di Toscana in Lombardia”.

Palazzo Branda Castiglioni

Tra i luoghi simbolo del borgo spicca Palazzo Branda Castiglioni, residenza del cardinale Branda e oggi museo civico. Le sale conservano affreschi, arredi e opere che raccontano la stagione dell’Umanesimo lombardo, con capolavori attribuiti a Masolino da Panicale e Vecchietta.

La chiesa del Corpo di Cristo

Nel centro storico si trova la chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, conosciuta come chiesa “di Villa”. Edificata nel Quattrocento, rappresenta uno dei primi esempi lombardi ispirati all’architettura rinascimentale di Brunelleschi, con forme armoniose e preziose opere scultoree e affreschi tardogotici.

La Collegiata e gli affreschi di Masolino

Tra i tesori più preziosi di Castiglione Olona c’è la Collegiata dei Santi Stefano e Lorenzo, voluta dal cardinale Branda Castiglioni nel pieno del Quattrocento. La chiesa custodisce straordinari cicli di affreschi di Masolino da Panicale, uno dei protagonisti del primo Rinascimento italiano. Accanto alla Collegiata sorgono il battistero e il museo, che conservano opere d’arte e arredi sacri, rendendo questo complesso uno dei gioielli artistici più importanti della Lombardia.

Il Museo Arte Plastica

Nel cuore di Castiglione Olona trova spazio il MAP – Museo Arte Plastica, una raccolta di opere contemporanee ospitata in un palazzo quattrocentesco della famiglia Castiglioni. Un luogo dove arte moderna e architettura storica dialogano in modo originale, creando un affascinante incontro tra epoche diverse.

COME ARRIVARE AI MULINI DI GURONE

I Mulini di Gurone si possono raggiungere comodamente in auto, con possibilità di parcheggio nelle vicinanze del borgo e dell’accesso al percorso ciclopedonale. I posti sono limitati e occorre fare molta attenzione.

L’alternativa più consigliata resta però il treno, utilizzando la linea Milano-Varese di Ferrovie Nord. Dalla stazione di Malnate si raggiungono i Mulini di Gurone con una passeggiata di circa 2,5 chilometri. Arrivati alla chiesa di Gurone si svolta a destra per via Bixio e a pochi metri si trova una scalinata sulla sinistra che conduce alla strada che arriva ai Mulini.

Per il rientro si può tornare a piedi lungo lo stesso itinerario oppure utilizzare il treno dalla stazione di Castiglione Olona, che dista meno di due chilometri dal centro storico del borgo.

PUNTI RISTORO

Lungo il percorso non si incontrano punti ristoro. A Castiglione Olona c’è il Caffè del borgo in piazza o il ristorante La dislocanda che ha anche un progetto sociale.