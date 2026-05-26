L’Università dell’Insubria ospita il congresso nazionale di uroginecologia: esperti da tutto il mondo a confronto
Dal 28 al 30 maggio l’Una Hotel ospiterà il congresso dell’Associazione italiana di uroginecologia presieduto dal professor Maurizio Serati
Varese si prepara ad accogliere tre giorni di confronto scientifico internazionale dedicati alle patologie uroginecologiche, condizioni che colpiscono milioni di donne e incidono profondamente sulla qualità della vita. Dal 28 al 30 maggio l’Una Hotel ospiterà il XXXV Congresso nazionale Aiug, l’Associazione italiana di uroginecologia.
A presiedere il congresso sarà Maurizio Serati, professore dell’Università degli Studi dell’Insubria ed ex presidente della Società Europea di Uroginecologia (Euga), figura di riferimento a livello internazionale nel settore.
L’appuntamento richiamerà a Varese specialisti, ricercatori e chirurghi provenienti dall’Italia e dall’estero per condividere le più recenti innovazioni cliniche e terapeutiche nel campo dell’uroginecologia.
Focus sulle patologie femminili
Al centro delle tre giornate di lavori congressuali ci saranno le principali disfunzioni uroginecologiche, patologie molto diffuse ma spesso affrontate in silenzio dalle pazienti. Si tratta di condizioni che possono compromettere in modo significativo la vita quotidiana, le relazioni sociali e il benessere psicofisico delle donne.
Durante il congresso saranno approfonditi casi clinici complessi, analizzate le ultime evidenze scientifiche e presentate relazioni tenute da alcune delle principali autorità mondiali del settore.
Un confronto internazionale
L’evento rappresenta anche un’importante occasione per consolidare il ruolo di Varese e dell’Università dell’Insubria nel panorama scientifico internazionale, favorendo il confronto tra professionisti e la nascita di nuove collaborazioni nel campo della ricerca e della cura delle patologie uroginecologiche.
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