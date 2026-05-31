L’Università dell’Insubria piange il professor Sergio Patriarca

L’Università dell’Insubria piange la scomparsa del professor Sergio Patriarca, stimato docente di Diritto commerciale e figura centrale nella crescita dell’ateneo varesino, venuto a mancare il 30 maggio 2026. Ordinario dal 2001, il professor Patriarca è stato un punto di riferimento per generazioni di studenti e colleghi, distinguendosi per un rigore scientifico non comune unito a una profonda umanità e a una costante disponibilità verso il mondo accademico e delle professioni.

Una carriera dedicata al diritto e alla ricerca

Formatosi nella prestigiosa Scuola Pavese sotto la guida di maestri come Giuseppe Zanarone e Gastone Cottino, Patriarca aveva iniziato il suo percorso all’Insubria nel 1998 come professore associato. I suoi studi specialistici hanno segnato il Diritto societario, con analisi fondamentali sulla struttura finanziaria delle società di capitali e contributi pionieristici sulle società di persone, culminati nella pubblicazione del prestigioso volume sulla società semplice per il Commentario del Codice civile Scialoja-Branca nel 2021.

Il legame con gli studenti e la professione

Oltre alla carriera accademica, il professor Patriarca ha mantenuto un legame strettissimo con la pratica legale, collaborando stabilmente come avvocato con lo Studio Tremonti Partners sin dalla sua fondazione nel 1985. In università, tuttavia, la sua priorità rimanevano gli studenti: la sua puntualità e la sua accessibilità erano tratti distintivi che lo hanno reso amato e rispettato da chiunque frequentasse le sue lezioni nel Dipartimento di Economia, realtà che lui stesso aveva contribuito a fondare.

Il ricordo dei colleghi e l’umanità del docente

«Ricorderò con grande affetto Sergio – il ricordo di Andrea Uselli, direttore del Dipartimento di Economia – il suo spessore scientifico e professionale e la grande dedizione agli studenti, ma anche le piacevoli chiacchierate in dipartimento e le sue battute argute». Un animo brillante che non rinunciava all’ironia e alle passioni personali, come l’orgoglio per le proprie origini valtellinesi, la fede calcistica interista e l’amore per lo sci, sport che praticava con costanza partendo dalla sua Milano.

Un esempio di dignità e dedizione

Negli ultimi tempi, il professore ha affrontato con estrema lucidità e coraggio una grave malattia, senza mai permettere che questa offuscasse la sua generosità o la profondità del suo pensiero. La Rettrice Maria Cristina Pierro, insieme a tutta la comunità accademica, si stringe intorno alla moglie Laura e ai familiari, ricordando un maestro che ha saputo unire l’eccellenza professionale a legami umani autentici e duraturi.