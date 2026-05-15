L’Università dell’Insubria presenta il nuovo Centro Linguistico di Ateneo

L’Università dell’Insubria inaugura ufficialmente il nuovo Centro Linguistico di Ateneo (CLA), un polo d’avanguardia attivo dall’inizio dell’anno nelle sedi di Varese e Como. Mercoledì 20 maggio, l’Aula Magna di via Dunant a Varese ospiterà una giornata di studi e presentazioni per illustrare come la formazione linguistica stia cambiando sotto la spinta dell’intelligenza artificiale, delle nuove certificazioni internazionali e della necessità di competenze interculturali sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Un programma tra didattica e nuove tecnologie

L’evento, intitolato «Il Centro Linguistico di Ateneo si presenta: sperimentazione didattica, IA, certificazioni linguistiche e competenza plurilingue», si aprirà alle 9.30 con una sessione dedicata alla comunità accademica. Il momento centrale della mattinata sarà la lezione del professor Giuseppe Balirano, dell’Università di Napoli L’Orientale, che analizzerà il rapporto tra l’insegnamento delle lingue e le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Al centro del dibattito ci saranno temi caldi come il “blended learning”, l’apprendimento digitale e le strategie per favorire la mobilità internazionale di studenti e docenti.

Il ruolo centrale del nuovo Centro Linguistico

Il CLA Insubria si propone come un motore di innovazione che non guarda solo all’interno delle mura universitarie, ma punta a diventare un riferimento per tutto il territorio. «Il CLA Insubria nasce come uno spazio di incontro tra lingue, innovazione, internazionalizzazione e inclusione – spiega Alessandra Vicentini, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo – L’obiettivo è promuovere competenze linguistiche e interculturali sempre più centrali nella formazione universitaria e nei contesti professionali odierni». Si tratta di una visione che integra la padronanza tecnica delle lingue con una più ampia capacità di interagire in contesti multiculturali.

Il pomeriggio dedicato alle scuole varesine

Dalle 15.30 la giornata aprirà le porte al mondo della scuola. Dirigenti scolastici e docenti degli istituti del territorio si confronteranno sui servizi offerti dal CLA, con l’introduzione del provveditore agli studi di Varese, Giuseppe Carcano. Tra gli ospiti di rilievo spicca Silvia Minardi, esperta di politiche linguistiche del Consiglio d’Europa, a testimoniare il respiro internazionale che il nuovo centro intende mantenere. La collaborazione con le scuole è vista come un passaggio fondamentale per creare un ponte diretto tra l’istruzione superiore e il percorso universitario.

L’apertura verso l’Intelligenza Artificiale

Uno dei pilastri del nuovo corso sarà l’uso consapevole della tecnologia, per trasformare il modo in cui le lingue vengono apprese e insegnate. «Il CLA Insubria mira a coniugare formazione linguistica, sperimentazione didattica e apertura internazionale – sottolinea Daniel Russo, Vicedirettore del Centro Linguistico di Ateneo – Il Centro vuole accompagnare studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, e scuole del territorio in questa trasformazione, anche attraverso un uso consapevole delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale».