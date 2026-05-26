L’urologia dell’ospedale di Varese protagonista al congresso mondiale negli Stati Uniti
Il team diretto dal professor Federico Dehò ha presentato lavori di grande rilevanza clinica e scientifica, tra cui il tumore della prostata, l’ipertrofia prostatica benigna, la fibrosi retroperitoneale e l’andrologia
L’Urologia di ASST Sette Laghi e l’Università dell’Insubria sono state protagoniste al congresso annuale dell’American Urological Association 2026 (AUA2026), tra i più importanti appuntamenti scientifici internazionali dedicati all’urologia, che si è svolto a Washington D.C. dal 15 al 18 maggio.
Il team diretto dal professor Federico Dehò, docente dell’Università dell’Insubria di Varese, ha presentato diversi progetti di ricerca alla comunità scientifica internazionale attraverso una relazione orale, una presentazione video e numerose sessioni poster molto partecipate.
Gli studi illustrati hanno affrontato temi di grande rilevanza clinica e scientifica, tra cui il tumore della prostata, l’ipertrofia prostatica benigna, la fibrosi retroperitoneale e l’andrologia. La partecipazione al congresso ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto con specialisti provenienti da tutto il mondo, favorendo lo scambio di competenze e nuove collaborazioni internazionali.
«Essere presenti a un evento scientifico di tale prestigio rappresenta un importante riconoscimento dell’attività clinica e di ricerca svolta dal nostro team e conferma l’impegno costante verso l’innovazione e la crescita scientifica» Sara Baldini, specializzanda dell’Urologia di Varese.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Adele Patrini e alla Fondazione CAOS per il supporto che ha permesso la partecipazione a eventi scientifici internazionali di alto profilo.
La presenza dell’Urologia varesina all’AUA2026 conferma il ruolo sempre più attivo di ASST Sette Laghi e Università dell’Insubria nella ricerca scientifica internazionale, con particolare attenzione all’innovazione clinica e alla formazione dei giovani specialisti.
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