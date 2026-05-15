Lutto a Gallarate per Riccardo Orlandi: il calcio piange un ragazzo di 15 anni

Un dolore profondo scuote la comunità di Gallarate e il mondo del calcio dilettantistico lombardo. Riccardo Orlandi, giovane calciatore della Cedratese di soli 15 anni, si è spento a causa di una grave malattia. La notizia della sua prematura scomparsa ha generato un’ondata di commozione che unisce istituzioni sportive, compagni di squadra e cittadini nel ricordo del ragazzo. (Foto Facebook – SSD Cedratese Calcio 1985)

Il cordoglio del mondo sportivo

Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ha voluto esprimere ufficialmente il proprio cordoglio per la perdita del giovane atleta. Attraverso una nota sentita, i vertici regionali si sono stretti attorno ai familiari e alla società sportiva gallaratese. «Il Presidente Valentina Battistini, il Consiglio Direttivo, la Delegazione di Varese e tutto il Comitato Regionale – si legge nella nota ufficiale – partecipano al dolore della famiglia e di tutta la Società Cedratese Calcio per la prematura scomparsa di Riccardo Orlandi, giovane calciatore apprezzato da tutti per i suoi valori umani e sportivi».

L’addio della Cedratese

Anche la società in cui Riccardo militava ha dedicato parole piene di affetto al proprio tesserato, sottolineando il legame indissolubile che lo legherà per sempre ai colori del club. «Tutta la famiglia della Cedratese si stringe in un abbraccio infinito – è il messaggio diffuso dalla società sportiva – per la perdita del nostro caro Riccardo. Il tuo ricordo resterà custodito in ogni angolo del campo, come un raggio di sole che non smetterà mai di scaldarci il cuore». Per la squadra, Riccardo rappresenterà «per sempre la nostra stella più bella».

I funerali a Gallarate

La comunità potrà dare l’ultimo saluto a Riccardo nella giornata di sabato 16 maggio. Le esequie sono state fissate presso la parrocchia del quartiere Ronchi, dove si prevede una grande partecipazione di amici, compagni di scuola e atleti che hanno condiviso con lui la passione per il calcio. «Invitiamo chi volesse dare l’ultimo saluto a Riccardo – spiegano i familiari – ai funerali che avranno luogo sabato 16 maggio alle ore 11.15 nella Chiesa Parrocchiale dei Ronchi». La cerimonia sarà preceduta, alle ore 11.00, dalla recita del Santo Rosario. In memoria del giovane, la famiglia ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà rivolto a chi vorrà onorare la sua battaglia. Al posto dei fiori, è stata espressa la preferenza per donazioni destinate al reparto di Oncoematologia Pediatrica del San Matteo di Pavia.