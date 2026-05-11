Maccagno, al via il Piccolo Festival delle ville e dimore storiche del Lago Maggiore

Un viaggio tra ville storiche, giardini nascosti e borghi affacciati sul Verbano. A Maccagno con Pino e Veddasca prende il via il “Piccolo Festival delle ville (lombarde) del Lago Maggiore”, iniziativa promossa dal Civico Museo Parisi Valle in occasione della mostra fotografica “In cielo, in terra. Muriel Pénicaud: un universo fotografico”, visitabile fino al 28 giugno.

Un patrimonio poco conosciuto del Lago Maggiore

Il primo appuntamento del festival è in programma domenica 17 maggio alle 17.30 al Civico Museo Parisi Valle con l’incontro pubblico “Ville della sponda lombarda del Lago Maggiore: un patrimonio sconosciuto”, curato da Federico Crimi.

L’iniziativa prende spunto dagli scatti in bianco e nero realizzati dalla fotografa parigina Muriel Pénicaud lungo la sponda lombarda del Verbano, da Laveno fino al confine con il lago di Como.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico delle ville storiche disseminate lungo il lago, da Sesto Calende fino a Pino, passando per Angera, Ispra, Laveno, Luino e Maccagno.

Ville e giardini normalmente chiusi al pubblico

Durante l’incontro verranno presentate immagini e racconti legati a ville, parchi e giardini spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili. Tra queste anche Villa Quassa di Ispra, le ville Crivelli di Taino e Luino, Villa Tinelli e le ville Pullé e Guerrini di Laveno.

Il percorso nasce da un lavoro di ricerca svolto negli anni da Federico Crimi tra architettura, storia locale e paesaggio.

Visite guidate con gli studenti del turismo

Il festival proseguirà sabato 23 maggio dalle 13.30 con visite guidate alle ville del lungolago di Maccagno Imperiale.

A condurre i gruppi saranno gli studenti delle classi terze indirizzo Turismo dell’ISIS “Città di Luino”, che accompagneranno i partecipanti anche alla scoperta del borgo medievale di Maccagno Imperiale, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”.

Il ritrovo sarà al Civico Museo Parisi Valle, con partenze ogni 30 minuti. L’ingresso e la partecipazione agli eventi sono gratuiti e senza prenotazione.