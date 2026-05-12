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Maggio di gusto e spettacolo al Bar Sport 2000 di Sesona: serata romana e cena con delitto
Due eventi speciali a maggio al Bar Sport 2000 Ristorante Pizzeria: sapori tipici romani, spettacolo investigativo, menù completi e le pizze del weekend firmate Claudio
Il mese di maggio si accende al Bar Sport 2000 Ristorante Pizzeria di Sesona con due appuntamenti pensati per chi ama la buona cucina e le serate originali. Dalla tradizione romana alla suspense di una cena investigativa, il locale propone due eventi speciali da vivere tra amici, buon vino e piatti ricchi di sapore.
Sabato 16 maggio, la grande serata romana. Il Lazio nel piatto
Un viaggio nei sapori autentici del Lazio con una cena dedicata ai grandi classici della cucina capitolina. Rivivi l’atmosfera delle fraschette romane con un menù dedicato ai classici intramontabili, preparati con materie prime d’eccellenza.
Menù
- Pinsa romana con vera porchetta di Ariccia
- Rigatoni alla carbonara con guanciale di Norcia
- Tonnarelli cacio e pepe con pecorino DOP
- Bucatini all’amatriciana
- Maritozzo con panna
Il costo della cena è di 25 euro tutto incluso.
Compresi nel prezzo: 1 bottiglia di vino ogni due persone, acqua, caffè e coperto.
Sabato 23 maggio. Cena con delitto tra gusto e mistero
Per chi ama le atmosfere investigative arriva invece la Cena con Delitto organizzata insieme alla compagnia Belle Energie. Una serata coinvolgente dove i partecipanti saranno chiamati a osservare indizi, ascoltare testimonianze e provare a scoprire il colpevole tra una portata e l’altra.
Il menù gourmet
- Antipasto della casa
- Risotto Carnaroli con toma di Maccagno e pere
- Petto d’anatra con patate al forno
- Dolce della casa
Il costo della cena è di 40 euro tutto incluso.
Compresi nel prezzo: 1 bottiglia di vino ogni due persone, acqua, caffè e coperto.
Ogni weekend la pizza di Claudio
Oltre agli eventi speciali, il Bar Sport 2000 continua ad accogliere gli amanti della pizza ogni venerdì e sabato sera. Claudio propone pizze preparate con ingredienti selezionati, impasto leggero e tutta la passione della tradizione.
Due serate da segnare in agenda per vivere maggio tra cucina, convivialità e divertimento, nel cuore di Sesona.