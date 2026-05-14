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Mai così maltrattato: il Diritto Internazionale Umanitario in un convegno a Somma Lombardo

Le guerre più recenti, anche in Europa, hanno mostrato la fragilità del diritto. Se ne parla nell'assise annuale organizzata dalla Fondazione Visconti di San Vito e l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo

Generico 11 May 2026

La Fondazione Visconti di San Vito ospita sabato 116 maggio, al Castello Visconti di San Vito, il convegno annuale dedicato alle sfide attuali riguardo al diritto internazionale umanitario (DIU), organizzato in collaborazione con l’Istituto di Sanremo, organismo leader a livello mondiale nella promozione e divulgazione del DIU.

L’evento si propone come un momento di alto profilo accademico e professionale che si focalizzerà sulle sfide rivolte al rispetto del Diritto Internazionale Umanitario nel contesto dei conflitti armati, con approfondimenti originali su diversi temi etici e operativi.

Il comitato scientifico, composto da esperti accademici e militari dell’Istituto di Sanremo, ha strutturato la giornata in tre sessioni chiave: le norme attuali del DIU e la disciplina dei conflitti armati: analisi di fonti e contenuti, protezione del patrimonio culturale e linee guida per il personale sanitario nelle aree di crisi. Limiti dell’attuale quadro normativo: le regole di ingaggio e la responsabilità internazionale nella protezione della popolazione civile, il silenzio del DIU sugli animali nei conflitti armati. Criticità contemporanee nell’applicazione del DIU: nuove tecnologie e valore etico dei principi del DIU

Il convegno si svilupperà attraverso i contributi di relatori dell’Istituto di Sanremo, i quali – insieme a professori universitari ed esperti – si rivolgeranno a magistrati, avvocati, operatori del diritto, membri delle forze armate, ricercatori, studenti universitari e a chiunque fosse interessato a questioni di grande attualità.

Generico 11 May 2026

L’evento troverà ospitalità nella storica cornice di Somma Lombardo, sede della Fondazione Visconti di San Vito, riaffermando il legame tra il territorio e le tematiche di rilievo internazionale. La Fondazione, da sempre attenta alla cultura e alla tutela dei diritti, conferma così il suo impegno nella promozione della legalità internazionale.

Per informazioni dettagliate sul programma, le modalità di iscrizione, si invita a scrivere a castellovisconti@libero.it

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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