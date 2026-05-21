“Mai viste molestie durante gli allenamenti“, genitori e atleti difendono il coach di ciclocross a processo a Varese

È stata dedicata ai testimoni della difesa l’udienza del 21 maggio nel processo che vede imputato un allenatore di ciclocross di 54 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane atleta che all’epoca dei fatti, nel 2021, aveva circa 10 anni.

Davanti al collegio sono state ascoltate cinque persone convocate dall’avvocato Mariano Chiaravalli, difensore dell’istruttore. Le deposizioni si sono concentrate soprattutto sulle modalità degli allenamenti e sulle cosiddette “ripartenze” in salita, uno dei punti centrali dell’inchiesta.

Il primo testimone, ex atleta della squadra dal 2017 al 2022, ha ricostruito l’organizzazione delle sedute settimanali frequentate da ragazzi e ragazze. Per raggiungere il campo di allenamento, ha spiegato, si attraversava un bosco mentre i genitori assistevano restando ai margini del prato. Ha quindi descritto gli esercizi di resistenza in salita: «Mai capitato che mi toccasse. A volte ci teneva dal sellino per far partire la bici».

Sulla stessa linea un altro giovane testimone, oggi dodicenne. Successivamente sono state sentite due madri di atleti, entrambe presenti più volte agli allenamenti: nessuna delle due ha riferito di avere mai assistito a comportamenti anomali o di avere ricevuto lamentele sull’atteggiamento dell’allenatore.

Anche l’ultimo teste, padre di un ragazzo della squadra, ha confermato che durante le partenze in salita il tecnico «metteva la mano sotto al sellino», sostenendo che in quella posizione sarebbe stato «impossibile toccare» gli atleti in altre parti del corpo.

Il procedimento nasce dalla denuncia presentata dai genitori della bambina dopo alcune confidenze fatte dalla figlia alla fine del 2021. La ragazzina aveva raccontato che l’allenatore le avrebbe toccato il sedere durante gli allenamenti e, in alcune occasioni, avrebbe infilato le mani nei pantaloncini. Accuse sempre respinte dall’imputato, che sostiene di avere soltanto aiutato gli atleti nelle ripartenze e nella preparazione tecnica.

Le indagini portarono alla perquisizione dell’abitazione dell’allenatore e al sequestro di dispositivi elettronici. La minore venne poi ascoltata in audizione protetta.

Il processo è stato aggiornato al 2 luglio, quando saranno sentiti gli altri testimoni della difesa e della parte civile.