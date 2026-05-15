Malnate firma il Patto Digitale: una comunità unita per l’uso consapevole dei social

Malnate entra nella rete dei Patti Digitali nazionali. Nella serata di giovedì 14 maggio, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie, è stata presentata l’iniziativa che mira a promuovere un uso consapevole, equilibrato e responsabile delle tecnologie e dei social network tra i più giovani. Un progetto che nasce dal basso e che ha saputo coinvolgere l’intera comunità educante del territorio.

Un’alleanza tra famiglie e istituzioni

Il percorso, culminato con la sottoscrizione del documento, ha visto seduti allo stesso tavolo genitori, rappresentanti delle scuole, delle associazioni e delle istituzioni locali. L’obiettivo è chiaro: non demonizzare la tecnologia, ma fornire strumenti e regole condivise per evitare che il mondo virtuale diventi un terreno insidioso per bambini e ragazzi, favorendo invece un benessere digitale diffuso.

Il documento, già consultabile online sul portale dedicato ai patti digitali, funge da guida e impegno comune. L’Amministrazione Comunale ha rivolto un appello diretto a tutte le famiglie malnatesi affinché leggano e sottoscrivano il patto, diventando parte attiva di questo processo di crescita collettiva.

Le parole del sindaco e i prossimi passi

La serata ha segnato solo l’inizio di una strategia a lungo termine che prevede momenti formativi e iniziative specifiche. La presenza di rappresentanti dei comuni limitrofi, come Venegono Superiore, sottolinea come la gestione del digitale sia una sfida che travalica i confini comunali e richiede una visione d’insieme.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante percorso condiviso – spiega Nadia Cannito, sindaco di Malnate –. Questo incontro rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio che la nostra comunità vuole intraprendere insieme, attraverso iniziative, momenti formativi e progetti dedicati a un utilizzo più consapevole dei social e degli strumenti digitali».

Un impegno per le nuove generazioni

L’Amministrazione ha confermato l’intenzione di proseguire il lavoro di rete, rafforzando il legame tra le agenzie educative, dagli asili nido alle scuole superiori, passando per le parrocchie e i comitati genitori. L’idea è quella di non lasciare sole le famiglie davanti alle sfide poste dai nuovi media, creando una sorta di “rete di salvataggio” educativa che accompagni i minori verso una cittadinanza digitale piena e sana.