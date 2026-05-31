Malnate Ideale a difesa della Malnatese Calcio: “Una tradizione da salvare”
La lista civica Malnate Ideale prende posizione sulla vicenda della storica società sportiva cittadina chiedendo un impegno maggiore per tutelare i giovani e il valore sociale del club
Il destino della Malnatese Calcio continua a far parlare. La lista civica Malnate Ideale – e in particolare il consigliere Mario Barel – interviene sulla questione, evidenziando come le tensioni tra le istituzioni rischino di compromettere un patrimonio sociale che da decenni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e i giovani atleti della città.
«La polemica politica – spiega – che ha riempito le pagine di cronaca fa male soprattutto ai giovani ai quali lo sport dilettantistico si rivolge come terminale naturale. I tecnicismi della politica, che proprio in questi giorni prova ad occuparsi a parole della fascia più critica dell’universo giovanile ovvero l’adolescenza, nei fatti mortifica una realtà storica dello sport giovanile dilettantistico: la Malnatese Calcio».
«Una Amministrazione veramente attenta – conclude – doveva fare carte false per non vanificare decenni di attività con e per i giovani. La Malnatese Calcio rientra a buon diritto nelle tradizioni cittadine da proteggere e salvaguardare».
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