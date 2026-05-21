Malnate Ideale: “Per il centenario del Ponte di Ferro serve sinergia tra FerrovieNord, Provincia e Comune”

Il gruppo consiliare Malnate Ideale esprime pieno sostegno alla mozione presentata all’OdG del prossimo Consiglio Comunale dal proprio consigliere comunale Mario Barel per celebrare nel 2028 il centenario del “Ponte di Ferro”, uno dei simboli più rappresentativi e identitari della città di Malnate.

Il “Ponte di Ferro” non rappresenta soltanto un’infrastruttura storica, ma un vero e proprio elemento della memoria collettiva malnatese, riconosciuto da generazioni di cittadini come parte integrante della storia urbana, sociale e culturale della comunità.

Per questo motivo, Malnate Ideale auspica fin da ora un intervento congiunto e coordinato tra Ferrovie Nord Milano, Provincia di Varese e l’Amministrazione Comunale di Malnate, affinché il centenario del Ponte di Ferro possa trasformarsi in un’occasione di valorizzazione concreta del manufatto e dell’intera area circostante.

L’obiettivo deve essere quello di costruire un percorso condiviso che unisca memoria storica, promozione culturale e rilancio territoriale, coinvolgendo associazioni, scuole, realtà culturali e cittadini in un programma di iniziative pubbliche dedicate alla ricorrenza.

Tra le proposte contenute nella mozione figurano: l’organizzazione di eventi istituzionali e culturali; mostre fotografiche e incontri divulgativi; attività dedicate ai giovani e alle scuole; la realizzazione di materiale informativo sulla storia del Ponte; la possibilità di installare una targa commemorativa o un pannello storico dedicato al centenario.

Secondo Malnate Ideale, il traguardo dei 100 anni del Ponte di Ferro rappresenta un’opportunità importante non solo per ricordare il passato, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza della comunità e promuovere l’immagine di Malnate come città attenta alla propria identità e al proprio

patrimonio storico.

“Il Ponte di Ferro” è un simbolo che appartiene a tutti i malnatesi: per questo crediamo sia fondamentale avviare da subito una collaborazione istituzionale ampia e concreta, capace di celebrare degnamente questa importante ricorrenza e di valorizzare uno dei luoghi più significativi della nostra città.