Malnate saluta Giuseppe Cilumbriello, storico fondatore dell’azienda di recupero rifiuti

Il mondo imprenditoriale di Malnate e della Valceresio piange la scomparsa di Giuseppe Cilumbriello, fondatore dell’omonima realtà aziendale ai Mulini di Gurone. Partito nel 1974 come ditta individuale, Cilumbriello aveva saputo trasformare la propria intuizione in una solida società a responsabilità limitata nel 2000, diventando un punto di riferimento nel settore della gestione ambientale. L’azienda è oggi una realtà consolidata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, servendo il territorio grazie alla posizione strategica tra la tangenziale di Varese e i collegamenti verso la Svizzera.

Sotto la sua guida, la Cilumbriello SRL si è specializzata nella raccolta e nel trattamento di materiali diversi, dagli imballaggi misti ai rifiuti da demolizione, passando per legname, carta e rottami ferrosi. Grazie a una flotta di automezzi dedicati e a sistemi d’avanguardia per l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio, l’impresa ha segnato la storia industriale della zona, contribuendo attivamente alla filiera del riciclo e dell’economia circolare varesina. La sua scomparsa lascia un vuoto in una famiglia di imprenditori che ha fatto della logistica e della tutela dell’ambiente la propria missione quotidiana.