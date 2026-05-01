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Marchirolo celebra il Primo Maggio tra corteo, musica e riconoscimenti

Venerdì 1° maggio a Marchirolo la Festa del lavoro con ritrovo in piazza Borasio, corteo, interventi istituzionali, letture e consegna delle benemerenze

Generico 27 Apr 2026

Il Comune di Marchirolo ha celebrato il Primo Maggio con una giornata dedicata alla Festa internazionale del lavoro, all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Il programma ha preso il via alle 10.15 con il ritrovo in piazza Borasio, da cui è partito il corteo che ha raggiunto la sala del Consiglio del municipio, accompagnato dalla Banda comunale musicale.

È seguito il saluto del sindaco Emanuele Maria Schipani e una lettura teatralizzata dal titolo “Il fabbro e sua figlia”, proposta insieme a “Per te e con te” di Francesca Ravioli.

Nel corso della mattinata è stata prevista anche la consegna degli attestati di benemerenza, momento dedicato al riconoscimento dell’impegno e del contributo di cittadini e realtà del territorio.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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