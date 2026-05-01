Marchirolo celebra il Primo Maggio tra corteo, musica e riconoscimenti
Venerdì 1° maggio a Marchirolo la Festa del lavoro con ritrovo in piazza Borasio, corteo, interventi istituzionali, letture e consegna delle benemerenze
Il Comune di Marchirolo ha celebrato il Primo Maggio con una giornata dedicata alla Festa internazionale del lavoro, all’insegna della partecipazione e della condivisione.
Il programma ha preso il via alle 10.15 con il ritrovo in piazza Borasio, da cui è partito il corteo che ha raggiunto la sala del Consiglio del municipio, accompagnato dalla Banda comunale musicale.
È seguito il saluto del sindaco Emanuele Maria Schipani e una lettura teatralizzata dal titolo “Il fabbro e sua figlia”, proposta insieme a “Per te e con te” di Francesca Ravioli.
Nel corso della mattinata è stata prevista anche la consegna degli attestati di benemerenza, momento dedicato al riconoscimento dell’impegno e del contributo di cittadini e realtà del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.