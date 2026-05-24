Marcia della Legalità, il corteo degli studenti si ferma dai manifestanti pro-Palestina e insieme gridano: “Free Palestina”
Nel 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, Varese ha celebrato la Giornata della Legalità con una marcia tra le vie del centro. A metà percorso, l'incontro non programmato con i manifestanti pro-Palestina
Trecento ragazze e ragazzi hanno percorso ieri mattina le vie del centro di Varese per la seconda edizione della Marcia della Legalità, promossa dal Comune e dall’associazione UCIIM in occasione della Giornata Nazionale della Legalità e del 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.
A guidare il corteo colorato, gli studenti-sindaco della Rete Interistituzionale Provinciale affiancati dai sindaci adulti con la fascia tricolore. La marcia ha attraversato il centro storico con destinazione finale il Palazzo di Giustizia.
Giunti in piazza del Garibaldino la manifestazione dei ragazzi ha incontrato quella che da mesi, ogni sabato, organizza il Comitato Varesino per la Palestina: “Rompiamo il Silenzio”. Il corteo si è fermato, i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. Secondo quanto riferito dai rappresentanti del Comitato, i ragazzi hanno urlato insieme a loro “Free Palestine”, seguito da un applauso reciproco. “Un commovente momento di incontro”, lo hanno definito. “Due lotte che convergono.”
A Varese 300 studenti in marcia per la legalità: “La mafia teme più la scuola che la giustizia”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.