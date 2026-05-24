Marcia della Legalità, il corteo degli studenti si ferma dai manifestanti pro-Palestina e insieme gridano: “Free Palestina”

Trecento ragazze e ragazzi hanno percorso ieri mattina le vie del centro di Varese per la seconda edizione della Marcia della Legalità, promossa dal Comune e dall’associazione UCIIM in occasione della Giornata Nazionale della Legalità e del 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

A guidare il corteo colorato, gli studenti-sindaco della Rete Interistituzionale Provinciale affiancati dai sindaci adulti con la fascia tricolore. La marcia ha attraversato il centro storico con destinazione finale il Palazzo di Giustizia.

Giunti in piazza del Garibaldino la manifestazione dei ragazzi ha incontrato quella che da mesi, ogni sabato, organizza il Comitato Varesino per la Palestina: “Rompiamo il Silenzio”. Il corteo si è fermato, i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. Secondo quanto riferito dai rappresentanti del Comitato, i ragazzi hanno urlato insieme a loro “Free Palestine”, seguito da un applauso reciproco. “Un commovente momento di incontro”, lo hanno definito. “Due lotte che convergono.”