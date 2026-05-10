Marco Tamborini nuovo presidente della Società Storica Varesina
Il consiglio direttivo della Società Storica Varesina ha eletto all’unanimità il nuovo presidente dopo la scomparsa di Giuseppe Armocida, alla guida dell’associazione per trent’anni
La Società Storica Varesina ha un nuovo presidente: Marco Tamborini succede a Giuseppe Armocida, storico e docente universitario scomparso il 18 febbraio scorso dopo trent’anni alla guida dell’associazione. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante il consiglio direttivo riunito sabato 9 maggio nella casa della vicepresidente Chiara Ambrosoli.
Con la nomina di Tamborini, il direttivo della SSV ha confermato per un anno anche le altre cariche sociali: Chiara Ambrosoli resta vicepresidente, Luigi Innocenti tesoriere e Mario Varalli segretario. Previsti inoltre alcuni cambiamenti organizzativi legati alla pubblicazione della Rivista 2027.
Il profilo del nuovo presidente
Marco Tamborini, 76 anni, milanese di nascita e residente a Travedona con la moglie Maryse Ribolzi, è laureato in Scienze politiche all’Università Statale di Milano con una tesi in storia medievale. Dal 1995 dirige la Rivista della Società Storica Varesina.
Studioso e divulgatore, Tamborini è stato per anni stretto collaboratore e amico personale di Giuseppe Armocida, con il quale ha firmato diversi libri fin dagli anni Ottanta. Fa parte della delegazione varesina del FAI ed è consigliere scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli.
Dopo l’esperienza come assistente universitario, ha lavorato per vent’anni alla redazione delle Guide Verdi del Touring Club Italiano e ha collaborato con l’editore Nicolini di Gavirate. Tra i suoi principali interessi di ricerca ci sono i castelli e la storia del territorio, temi affrontati in numerosi libri e articoli specialistici. È inoltre relatore in convegni e guida visite culturali organizzate dal FAI.
Accanto all’attività di storico coltiva una passione personale per il collezionismo di memorabilia dei Beatles.
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