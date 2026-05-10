Marco Tamborini nuovo presidente della Società Storica Varesina

La Società Storica Varesina ha un nuovo presidente: Marco Tamborini succede a Giuseppe Armocida, storico e docente universitario scomparso il 18 febbraio scorso dopo trent’anni alla guida dell’associazione. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante il consiglio direttivo riunito sabato 9 maggio nella casa della vicepresidente Chiara Ambrosoli.

Con la nomina di Tamborini, il direttivo della SSV ha confermato per un anno anche le altre cariche sociali: Chiara Ambrosoli resta vicepresidente, Luigi Innocenti tesoriere e Mario Varalli segretario. Previsti inoltre alcuni cambiamenti organizzativi legati alla pubblicazione della Rivista 2027.

Il profilo del nuovo presidente

Marco Tamborini, 76 anni, milanese di nascita e residente a Travedona con la moglie Maryse Ribolzi, è laureato in Scienze politiche all’Università Statale di Milano con una tesi in storia medievale. Dal 1995 dirige la Rivista della Società Storica Varesina.

Studioso e divulgatore, Tamborini è stato per anni stretto collaboratore e amico personale di Giuseppe Armocida, con il quale ha firmato diversi libri fin dagli anni Ottanta. Fa parte della delegazione varesina del FAI ed è consigliere scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli.

Dopo l’esperienza come assistente universitario, ha lavorato per vent’anni alla redazione delle Guide Verdi del Touring Club Italiano e ha collaborato con l’editore Nicolini di Gavirate. Tra i suoi principali interessi di ricerca ci sono i castelli e la storia del territorio, temi affrontati in numerosi libri e articoli specialistici. È inoltre relatore in convegni e guida visite culturali organizzate dal FAI.

Accanto all’attività di storico coltiva una passione personale per il collezionismo di memorabilia dei Beatles.