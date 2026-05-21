Luino
Marina Marazza ospite di “Intrecci” a Luino con il romanzo “Il rosso del re”
La scrittrice sarà protagonista della settima edizione del festival letterario “Un libro nel cuore”. Appuntamento il 23 maggio alla Biblioteca Civica di Luino con ingresso gratuito
23 Maggio 2026
Nuovo appuntamento con il festival letterario “Intrecci – Un libro nel cuore” a Luino. Sabato 23 maggio 2026 alle 17 la scrittrice Marina Marazza presenterà il suo nuovo romanzo “Il rosso del re – La saga dei Barolo”, pubblicato da Solferino.
L’incontro si terrà alla Biblioteca Civica di Luino e rientra nella settima edizione della rassegna culturale patrocinata dai Comuni di Brezzo di Bedero, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca, insieme a Lions Club Luino, Associazione Amici del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni”, Associazione Casa Paolo e Auditorium Città di Maccagno.
Il libro racconta la Torino dell’Ottocento attraverso la storia della famiglia Barolo, intrecciando vicende private, politica e nascita del celebre vino piemontese. Marina Marazza, autrice di numerosi romanzi storici di successo, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei protagonisti del volume in un incontro aperto ai lettori e agli appassionati di narrativa storica.
L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile contattare la Mondadori Bookstore di Luino.
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