Marina Marazza ospite di “Intrecci” a Luino con il romanzo “Il rosso del re”

Nuovo appuntamento con il festival letterario “Intrecci – Un libro nel cuore” a Luino. Sabato 23 maggio 2026 alle 17 la scrittrice Marina Marazza presenterà il suo nuovo romanzo “Il rosso del re – La saga dei Barolo”, pubblicato da Solferino.

L’incontro si terrà alla Biblioteca Civica di Luino e rientra nella settima edizione della rassegna culturale patrocinata dai Comuni di Brezzo di Bedero, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca, insieme a Lions Club Luino, Associazione Amici del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni”, Associazione Casa Paolo e Auditorium Città di Maccagno.

Il libro racconta la Torino dell’Ottocento attraverso la storia della famiglia Barolo, intrecciando vicende private, politica e nascita del celebre vino piemontese. Marina Marazza, autrice di numerosi romanzi storici di successo, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei protagonisti del volume in un incontro aperto ai lettori e agli appassionati di narrativa storica.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile contattare la Mondadori Bookstore di Luino.