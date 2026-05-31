Mario Pirovano e Gabriele Vacis accendono il Cadegliano Festival Piccola Spoleto

Tutto pronto per inaugurare la XVI edizione di Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, il Festival delle arti sceniche e figurative dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti. Ideato e promosso da Teatro Blu (VA), oggi è riconosciuto come una delle manifestazioni più prestigiose della Lombardia.

La direttrice artistica Silvia Priori sottolinea con orgoglio l’unicità del progetto: “È l’unico Festival al mondo dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti, nato proprio qui a Cadegliano, nella casa in cui vivo da molti anni con la mia famiglia. Per noi è un onore ricordare un grande artista che, oltre a essere stato un compositore di fama internazionale, ha fondato nel 1958 il Festival dei Due Mondi di Spoleto.”

Menotti, figura visionaria e innovatrice, seppe trasformare un piccolo paese agricolo in un polo culturale di rilevanza mondiale, capace di attrarre artisti, pubblico e investimenti da ogni parte del globo. La sua intuizione – unire attraverso l’arte Europa e America – rappresenta ancora oggi un modello di diplomazia culturale e di sviluppo territoriale.

“Il suo esempio dimostra come il teatro e l’arte possano essere un vero motore economico” prosegue Priori. “Un progetto culturale ben radicato nel territorio è in grado di generare economie di scala, creare lavoro, attivare comunità e trasformare profondamente un luogo. Spoleto ne è la prova: da paese privo persino di infrastrutture essenziali è diventata un centro nevralgico riconosciuto a livello internazionale.”

Il Festival dedicato a Menotti a Cadegliano si inserisce in questa eredità, custodendone la memoria e rilanciandone la visione: dimostrare che anche un piccolo paese può diventare un crocevia di arte, creatività e futuro.

Un festival diffuso tra ville, parchi, biblioteche e cortili storici

La XVI edizione si articolerà in due weekend di spettacoli, concerti, mostre, teatro di prosa, teatro family e incontri con grandi Maestri della scena internazionale. Le splendide Ville Liberty – Villa Menotti e Villa Toletti – insieme ai parchi, ai cortili e alla Biblioteca Comunale, diventeranno palcoscenici diffusi per accogliere artisti, famiglie e appassionati. Tra gli ospiti più attesi:

• Mario Pirovano, erede della tradizione giullaresca di Dario Fo e Franca Rame

• Gabriele Vacis, regista e drammaturgo tra i pionieri del teatro di narrazione

• gli artisti svizzeri Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti

• le compagnie Teatro Scientifico (VR) e Micro Teatro (PG)

• i musicisti Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)

• le mostre figurative di Enrico Colombo, Monica Brenga e Vincenzo Cristini

PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 16.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

A seguire

ORE 16.30 – SCUOLA TEATRO BLU

PETER PAN Corso bambini a cura di Arianna Rolandi

L’ ISOLA DEL TESORO Corso adulti a cura di Roberto Gerbolès

ORE 18.30 – VILLA TOLETTI, via Pellini, 19

RIFLESSIONI

E con Roberto Gerbolès (attore) e Pablo Tevez (chitarra)

A seguire

NOTE DA OSCAR

Concerto con Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)

Pausa aperitivo

ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali

A cura di Betty e Enrico Colombo

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00 – VILLA MENOTTI, via Monico,16 Cadegliano

Teatro Prosa

MARIO PIROVANO (MI)

LU SANTO JULLARE FRANCESCO

Testo di Dario Fo e Franca Rame

In caso di pioggia: Sala consiliare

A seguire brindisi sotto le stelle

DOMENICA 7 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 17.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 18.30– VILLA MENOTTI, via Monico, 16

Teatro Family

TEATRO SCIENTIFICO (VR)

CUOR DI SMERALDO

Di e con Isabella Caserta

Musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro

Pupazzi di Mariana Berdeaga

In caso di pioggia: Sala consiliare

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

SABATO 13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 17.30 –LAVENA PONTE TRESA

ANFITEATRO PARCO HIRSCHHORN A

SCUOLA TEATRO BLU

PETER PAN

A cura di Arianna Rolandi con gli allievi del corso bambini

L’ SOLA DEL TESORO

A cura di Roberto Gerbolès con gli allievi del corso adulti

ORE 18.30– CORTILE LUIGI BELLO via Monico, 8 – Cadegliano

Teatro Prosa

IL MOVIMENTO ELEMENTARE

Con Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti (Svizzera)

In caso di pioggia: Sala consiliare

ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16 – Cadegliano

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali

A cura di Betty e Enrico Colombo

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00– VILLA MENOTTI via Monico, 16

Teatro Prosa

GABRIELE VACIS (TO)

MEDITAZIONE SUL CIBO

ispirata a “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen,

Con Gabriele Vacis e gli attori della Compagnia Poem

scenofonia e allestimento Roberto Tarasco

In caso di pioggia: Sala consiliare

A seguire brindisi sotto le stelle

DOMENICA 14 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

DALLE ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

DALLE ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione in progress di opere per il Teatro, i Burattini e l’Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 18.30 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16

Teatro Family

MICRO TEATRO (PG)

IL SEGRETO DEL BOSCO

Con Claudio Massimo Paternò – Ladislava Laura Dujsikova/Ingrid Monacelli

Testo Claudio Massimo Paternò e Ele

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini