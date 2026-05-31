Tempo Libero
Mario Pirovano e Gabriele Vacis accendono il Cadegliano Festival Piccola Spoleto
Due fine settimana all’insegna dell’arte teatrale per la XVI edizione del festival diffuso tra ville, parchi, biblioteche e cortili storici
Tutto pronto per inaugurare la XVI edizione di Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, il Festival delle arti sceniche e figurative dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti. Ideato e promosso da Teatro Blu (VA), oggi è riconosciuto come una delle manifestazioni più prestigiose della Lombardia.
La direttrice artistica Silvia Priori sottolinea con orgoglio l’unicità del progetto: “È l’unico Festival al mondo dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti, nato proprio qui a Cadegliano, nella casa in cui vivo da molti anni con la mia famiglia. Per noi è un onore ricordare un grande artista che, oltre a essere stato un compositore di fama internazionale, ha fondato nel 1958 il Festival dei Due Mondi di Spoleto.”
Menotti, figura visionaria e innovatrice, seppe trasformare un piccolo paese agricolo in un polo culturale di rilevanza mondiale, capace di attrarre artisti, pubblico e investimenti da ogni parte del globo. La sua intuizione – unire attraverso l’arte Europa e America – rappresenta ancora oggi un modello di diplomazia culturale e di sviluppo territoriale.
“Il suo esempio dimostra come il teatro e l’arte possano essere un vero motore economico” prosegue Priori. “Un progetto culturale ben radicato nel territorio è in grado di generare economie di scala, creare lavoro, attivare comunità e trasformare profondamente un luogo. Spoleto ne è la prova: da paese privo persino di infrastrutture essenziali è diventata un centro nevralgico riconosciuto a livello internazionale.”
Il Festival dedicato a Menotti a Cadegliano si inserisce in questa eredità, custodendone la memoria e rilanciandone la visione: dimostrare che anche un piccolo paese può diventare un crocevia di arte, creatività e futuro.
Un festival diffuso tra ville, parchi, biblioteche e cortili storici
La XVI edizione si articolerà in due weekend di spettacoli, concerti, mostre, teatro di prosa, teatro family e incontri con grandi Maestri della scena internazionale. Le splendide Ville Liberty – Villa Menotti e Villa Toletti – insieme ai parchi, ai cortili e alla Biblioteca Comunale, diventeranno palcoscenici diffusi per accogliere artisti, famiglie e appassionati. Tra gli ospiti più attesi:
• Mario Pirovano, erede della tradizione giullaresca di Dario Fo e Franca Rame
• Gabriele Vacis, regista e drammaturgo tra i pionieri del teatro di narrazione
• gli artisti svizzeri Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti
• le compagnie Teatro Scientifico (VR) e Micro Teatro (PG)
• i musicisti Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)
• le mostre figurative di Enrico Colombo, Monica Brenga e Vincenzo Cristini
PROGRAMMA COMPLETO
SABATO 6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
ORE 16.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
A seguire
ORE 16.30 – SCUOLA TEATRO BLU
PETER PAN Corso bambini a cura di Arianna Rolandi
L’ ISOLA DEL TESORO Corso adulti a cura di Roberto Gerbolès
ORE 18.30 – VILLA TOLETTI, via Pellini, 19
RIFLESSIONI
E con Roberto Gerbolès (attore) e Pablo Tevez (chitarra)
A seguire
NOTE DA OSCAR
Concerto con Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)
Pausa aperitivo
ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali
A cura di Betty e Enrico Colombo
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 21.00 – VILLA MENOTTI, via Monico,16 Cadegliano
Teatro Prosa
MARIO PIROVANO (MI)
LU SANTO JULLARE FRANCESCO
Testo di Dario Fo e Franca Rame
In caso di pioggia: Sala consiliare
A seguire brindisi sotto le stelle
DOMENICA 7 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
ORE 17.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
ORE 18.30– VILLA MENOTTI, via Monico, 16
Teatro Family
TEATRO SCIENTIFICO (VR)
CUOR DI SMERALDO
Di e con Isabella Caserta
Musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro
Pupazzi di Mariana Berdeaga
In caso di pioggia: Sala consiliare
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
SABATO 13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
ORE 17.30 –LAVENA PONTE TRESA
ANFITEATRO PARCO HIRSCHHORN A
SCUOLA TEATRO BLU
PETER PAN
A cura di Arianna Rolandi con gli allievi del corso bambini
L’ SOLA DEL TESORO
A cura di Roberto Gerbolès con gli allievi del corso adulti
ORE 18.30– CORTILE LUIGI BELLO via Monico, 8 – Cadegliano
Teatro Prosa
IL MOVIMENTO ELEMENTARE
Con Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti (Svizzera)
In caso di pioggia: Sala consiliare
ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16 – Cadegliano
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali
A cura di Betty e Enrico Colombo
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 21.00– VILLA MENOTTI via Monico, 16
Teatro Prosa
GABRIELE VACIS (TO)
MEDITAZIONE SUL CIBO
ispirata a “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen,
Con Gabriele Vacis e gli attori della Compagnia Poem
scenofonia e allestimento Roberto Tarasco
In caso di pioggia: Sala consiliare
A seguire brindisi sotto le stelle
DOMENICA 14 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
DALLE ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
DALLE ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione in progress di opere per il Teatro, i Burattini e l’Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
ORE 18.30 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16
Teatro Family
MICRO TEATRO (PG)
IL SEGRETO DEL BOSCO
Con Claudio Massimo Paternò – Ladislava Laura Dujsikova/Ingrid Monacelli
Testo Claudio Massimo Paternò e Ele
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini