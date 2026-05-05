Martedì su Radio Materia tra sessualità, famiglie da sostenere, solidarietà e donne importanti

Dicono che la radio sia un ottimo antidoto alla noia nei giorni di pioggia, quando si è costretti a stare in luoghi chiusi o coperti. Radio Materia vi offre quattro opportunità per non annoiarvi troppo o accompagnarvi durante le vostre faccende dalle 15 fino a sera.

15,15 I Provinciali

Mario e il suo team sono pronti con una nuova puntata del loro podcast su Radio Materia tornando a parlare di giovani questa volta con il pedagogista Umberto Torre. Insieme affronteranno il tema dell’educazione sessuale tra i ragazzi tra scuola (dove se ne fa decisamente poca), famiglia e porno on line.

16,30 Soci All Time

Ospite della trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria ci sarà Oksana Tkachuk e la sua associazione Regala un sorriso di Cardano al Campo che ha come obiettivo quello di sostenere la popolazione ucraina da anni sotto i bombardamenti russi.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Chiacchiereremo con Chiara Ribaga, psicoterapeuta che collabora al progetto dei Centri per la Famiglia. Fa parte del Consultorio delle Valli che è partner del Centro per la famiglia Me-Te di cui Comunità Montana Valli del Verbano è ente capofila. L’obiettivo è sostenere i nuclei familiari in ogni fase della vita e su diverse tematiche (genitorialità, invecchiamento, disabilità) valorizzando le loro risorse e competenze e offrendo accompagnamento e orientamento all’interno del territorio.

18,30 Giornale Radio

18,45 La biblioteca di Materia

Il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto ci accompagnerà tra i libri della biblioteca dello spazio libero di Varesenews alla scoperta di alcune donne importanti.

Nuove uscite podcast