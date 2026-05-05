Martedì su Radio Materia tra sessualità, famiglie da sostenere, solidarietà e donne importanti
Alle 15,15 nuova puntata dei Provinciali con il pedagogista Umberto Torre, alle 16,30 parliamo di sostegno all'Ucraina con Regala un sorriso, alle 18 spazio ai centri per le famiglie e alle 18,45 nuovo appuntamento col bibliotecario di Materia
Dicono che la radio sia un ottimo antidoto alla noia nei giorni di pioggia, quando si è costretti a stare in luoghi chiusi o coperti. Radio Materia vi offre quattro opportunità per non annoiarvi troppo o accompagnarvi durante le vostre faccende dalle 15 fino a sera.
15,15 I Provinciali
Mario e il suo team sono pronti con una nuova puntata del loro podcast su Radio Materia tornando a parlare di giovani questa volta con il pedagogista Umberto Torre. Insieme affronteranno il tema dell’educazione sessuale tra i ragazzi tra scuola (dove se ne fa decisamente poca), famiglia e porno on line.
16,30 Soci All Time
Ospite della trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria ci sarà Oksana Tkachuk e la sua associazione Regala un sorriso di Cardano al Campo che ha come obiettivo quello di sostenere la popolazione ucraina da anni sotto i bombardamenti russi.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Chiacchiereremo con Chiara Ribaga, psicoterapeuta che collabora al progetto dei Centri per la Famiglia. Fa parte del Consultorio delle Valli che è partner del Centro per la famiglia Me-Te di cui Comunità Montana Valli del Verbano è ente capofila. L’obiettivo è sostenere i nuclei familiari in ogni fase della vita e su diverse tematiche (genitorialità, invecchiamento, disabilità) valorizzando le loro risorse e competenze e offrendo accompagnamento e orientamento all’interno del territorio.
18,30 Giornale Radio
18,45 La biblioteca di Materia
Il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto ci accompagnerà tra i libri della biblioteca dello spazio libero di Varesenews alla scoperta di alcune donne importanti.
Nuove uscite podcast
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