Martello di 43 centimetri trovato a Gravellona Toce sul furgone nel corso di un controllo e scatta la denuncia
Controlli dei carabinieri nell'Ossola. Il conducente nei guai per porto di oggetti atti ad offendere. Denunciato anche un sorvegliato speciale assente da casa durante le verifiche notturne
Controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri nel Verbano-Cusio-Ossola, con due denunce scattate nell’ambito delle verifiche su sicurezza e rispetto delle misure giudiziarie.
A Gravellona Toce i militari hanno denunciato un uomo dopo il ritrovamento, all’interno di un autocarro, di un martello con manico in legno e testa in ferro lungo complessivamente 43 centimetri. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’oggetto era trasportato senza un giustificato motivo e per questo è scattato il deferimento per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
La normativa italiana vieta infatti il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di strumenti che, pur essendo di uso comune, possono essere utilizzati per offendere la persona. Il reato è previsto dall’articolo 4 della legge 110 del 1975 e può comportare l’arresto fino a 18 mesi e ammende che possono arrivare a diverse migliaia di euro. La valutazione sulla legittimità del trasporto dipende dal contesto e dalla presenza di una motivazione concreta e documentabile legata all’attività lavorativa o ad altre esigenze specifiche.
Nel corso delle stesse attività di controllo, in Ossola, i carabinieri hanno inoltre denunciato un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna. Durante una verifica l’uomo non è stato trovato presso la propria abitazione, circostanza che ha fatto scattare la contestazione per violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
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