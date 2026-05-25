Masciago Primo conferma sindaco Marco Magrini, altri cinque anni per completare il mandato
Il sindaco uscente vince la sfida elettorale contro Enrica Peregalli e apre subito al dialogo: “Lavorare insieme per il futuro della comunità”
A Masciago Primo è Marco Magrini il vincitore delle elezioni comunali 2026. Il sindaco uscente ha avuto la meglio sulla sfidante Enrica Peregalli al termine di una campagna elettorale che, fin dall’inizio, appariva orientata verso una conferma dell’amministrazione in carica.
Una corsa a due giocata soprattutto sui temi della vivibilità del paese, dei servizi al cittadino e della sicurezza, argomenti che hanno caratterizzato il confronto tra le due liste durante le settimane precedenti al voto. Magrini aveva puntato sulla continuità amministrativa, indicando tra le priorità il rafforzamento dei servizi e l’attenzione alla sicurezza e alla qualità della vita nei piccoli comuni.
Dall’altra parte Enrica Peregalli aveva proposto una visione centrata su ambiente, sport e rilancio sociale del paese, con l’obiettivo di rendere Masciago Primo più attrattivo per giovani e famiglie.
Magrini già in campagna elettorale aveva infatti annunciato l’intenzione di avviare una «fattiva collaborazione» con Enrica Peregalli, sottolineando come, in una realtà piccola come Masciago Primo, il confronto e il lavoro comune siano fondamentali per affrontare le esigenze del territorio.
Una posizione che sembra voler concentrarsi sulle necessità concrete del paese, in linea con quanto più volte ribadito durante la campagna: ascolto dei cittadini, presenza sul territorio e collaborazione amministrativa.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026 LO SPECIALE
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