Materiale di recupero e piccoli ortaggi: alla Pascoli di Besozzo nasce l’orto verticale

Alla Scuola Primaria “G. Pascoli” di Besozzo ha preso il via il progetto educativo all’insegna della sostenibilità, del riciclo e della collaborazione: un orto verticale realizzato grazie all’impegno di alunni, insegnanti, genitori e collaboratori scolastici.

L’iniziativa rientra nel percorso “Green School” dell’anno scolastico 2025-2026 e ha trasformato materiali di recupero come bottiglie di plastica, bancali e contenitori riciclati in spazi dedicati alla coltivazione di erbe aromatiche e piccoli ortaggi.

Il progetto di realizzare il giardino verticale coinvolge genitori, bambini, insegnanti e collaboratori scolastici ed è stato pensato come un percorso altamente inclusivo, capace di coinvolgere anche bambini diversamente abili attraverso il contatto con la natura, la cura, l’attenzione e la sensibilità verso le piante. Un progetto che viene raccontato con orgoglio da chi ha permesso di realizzarlo: “Un’attività rilassante e gratificante che permette di avvicinarsi alla natura, sviluppare autostima e capacità di interazione con l’ambiente circostante. La cura delle piante mette in gioco il senso di responsabilità, stimola l’attività intellettiva, la forza muscolare, la prensione e la manipolazione, producendo soddisfazione e serenità. Nel giardino verticale il contatto con la terra e la natura offre inoltre spunto per percorsi formativi improntati al “learning by doing”, cioè all’imparare facendo. Un’occasione per osservare la natura, confrontarsi con i ritmi dell’attesa, con le conquiste e con i risultati del proprio lavoro”.

Il progetto ha coinvolto gli alunni in tutte le fasi operative: dalla preparazione dei bancali alla creazione delle talee, dalla preparazione delle bottiglie utilizzate come contenitori e sottovasi fino alla semina e all’etichettatura delle colture. Particolare attenzione è stata dedicata anche al recupero dell’acqua avanzata durante il servizio mensa. L’acqua viene raccolta in grandi innaffiatoi grazie alla collaborazione dei collaboratori scolastici e degli addetti della mensa, per poi essere riutilizzata nell’irrigazione dell’orto verticale e orizzontale. Un gesto semplice ma importante per sensibilizzare gli alunni al risparmio idrico e all’educazione alle risorse naturali.

Dall’orto verticale è nato anche un orto orizzontale che, grazie alla disponibilità e all’aiuto del Comune di Besozzo, si è ampliato trasformandosi in uno spazio coltivato che ha regalato felicità e orgoglio a tutti i bambini della scuola Pascoli.