Matteo Bianchi incontra la vicepresidente della Commissione Ue: “Più spazio ai territori nelle politiche europee”

A margine dell’incontro tra la delegazione del European Committee of the Regions e i consiglieri locali europei, Matteo Luigi Bianchi, vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni e Vice Segretario Aggiunto di ANCI Lombardia, ha avuto un confronto con Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione europea.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema del rafforzamento del ruolo degli enti locali e regionali nella definizione delle future politiche europee, con particolare attenzione alla nuova agenda sociale europea, alle strategie contro la povertà e al futuro della politica di coesione.

“L’Europa sarà forte solo se saprà restare vicina ai territori, ai Comuni e alle comunità locali – ha dichiarato Matteo Luigi Bianchi -. Competitività, coesione sociale e identità territoriale devono avanzare insieme. Gli enti locali e regionali non possono essere considerati meri attuatori delle politiche europee, ma devono essere riconosciuti come partner strategici nella costruzione del futuro dell’Unione europea”.

Bianchi ha inoltre ribadito la necessità di preservare il carattere territoriale della politica di coesione, valorizzando il principio di sussidiarietà e il ruolo delle autonomie locali nel rafforzare il legame tra istituzioni europee e cittadini.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra istituzioni europee e rappresentanti dei territori, in una fase cruciale per il futuro dell’Unione e delle sue politiche di sviluppo economico e sociale.