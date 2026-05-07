Mattia Bellucci brilla al Foro Italico: battuto Burruchaga in due set

Per la prima volta in carriera Mattia Bellucci supera un turno nel torneo più importante d’Italia, gli Internazionali di Roma, e lo fa con una prova di spessore. Il tennista di Castellanza ha eliminato con un doppio 6-4 l’argentino Roman Andres Burruchaga che lo precede(va) di circa 25 posizioni in classifica e che soprattutto è un ottimo interprete della terra rossa.

Bellucci però è stato bravo a sovvertire il pronostico disputando un incontro solido e andando a prendere punti anche laddove Burruchaga poteva essere più pericoloso, ovvero nei lunghi scambi da fondo campo, caratteristici della superficie, oppure in risposta con l’argentino che era considerato molto pericoloso. Il mancino varesotto ha forzato un po’ il servizio (3 doppi falli, il 55% di prime) ottenendo però in cambio 6 aces contro i due del rivale. (foto Corradin/VN)

Fin dai primi momenti del match, Bellucci è apparso attento e motivato: ha ottenuto un break al terzo gioco e lo ha mantenuto a lungo, anche giocando diversi colpi spettacolari che hanno sorpreso Burruchaga. Poi – salito 5-2 con il secondo break – Mattia ha accusato un passaggio a vuoto e ha perso il servizio per la prima e unica volta nel pomeriggio romano. Infine ha chiuso 6-4 vincendo a zero il decimo game e sfruttando le imprecisioni del sudamericano, apparso a tratti sottotono.

Incassato il primo set, Bellucci è andato vicino a strappare il servizio nei primi due turni di Burruchaga che però si è salvato, senza tuttavia riuscire a cambiare l’inerzia di un match che il giocatore varesotto ha sempre tenuto tra le mani. E con questa pressione costante addosso, alla fine l’argentino ha ceduto, subendo un break al settimo game concluso con un doppio fallo. Un’occasione ghiotta che l’allievo di coach Chiappini non si è fatto scappare: il 5-3 è arrivato dopo essere andato sotto 15-40, la chiusura ancora con un 6-4 molto convincente.

Via un argentino, ora ce n’è un altro sulla strada del 24enne nato a Busto Arsizio: al secondo turno Bellucci se la vedrà con Tomas Martin Etchevarry, 26enne di La Plata, numero 26 del mondo e accreditato di una testa di serie che gli ha permesso di bypassare il turno inaugurale. Etchevarry si trova al proprio massimo in carriera grazie anche al titolo vinto a Rio de Janeiro (ATP 500) a febbraio su terra, il primo nella carriera del sudamericano. Per Mattia un secondo esame severo sul rosso di Roma, ma intanto il tabù del Foro Italico è rotto.

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