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Busto Arsizio/Altomilanese

Mattinata di incidenti tra Busto Arsizio e Ferno: feriti due motociclisti

Due schianti avvenuti a pochi minuti di distanza hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Coinvolti un 25enne e un 56enne

gallarate generico

Mattinata movimentata sulle strade del Basso Varesotto, dove due incidenti che hanno coinvolto motociclisti si sono verificati a pochi minuti di distanza tra Busto Arsizio e Ferno.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 7 a Ferno, in via Gorizia, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Coinvolto un uomo di 56 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati da Soreu dei Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate in codice giallo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gallarate per accertamenti. Presenti anche i carabinieri di Busto Arsizio per i rilievi.

Pochi minuti più tardi, alle 7.2o, un secondo incidente si è verificato a Busto Arsizio, in via Sempione, ancora una volta tra un’auto e una moto. Ferito un motociclista di 25 anni. In questo caso la centrale operativa ha inviato sul posto sia un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio sia un mezzo di soccorso avanzato.

L’intervento è stato inizialmente gestito in codice rosso, poi ridimensionato durante le operazioni di soccorso. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Anche in questo caso i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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