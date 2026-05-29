Maxi truffa immobiliare in provincia di Varese: spariti oltre 1,3 milioni di euro

Una presunta compravendita immobiliare trasformata in una maxi truffa internazionale da oltre 1,3 milioni di euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, che nei giorni scorsi hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di un uomo indagato per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ruota attorno a una sofisticata operazione fraudolenta messa in atto tra febbraio e ottobre 2024 ai danni di un cittadino svedese residente negli Stati Uniti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Gruppo Varese, il presunto truffatore — un cittadino italiano residente nel Varesotto — avrebbe attirato l’investitore prospettandogli l’acquisto di una villa di pregio situata in provincia di Varese a un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto al reale valore di mercato.

La compravendita, in realtà inesistente, sarebbe stata presentata come parte di una procedura esecutiva immobiliare. L’uomo, qualificandosi come esperto operatore del settore, avrebbe mostrato documenti bancari e atti giudiziari falsificati in modo estremamente accurato, convincendo così la vittima a effettuare tre distinti bonifici per una cifra complessiva superiore a 1,3 milioni di euro.

Una volta ottenuto il denaro, le somme sarebbero state trasferite su conti correnti riconducibili all’indagato e a una società a lui collegata, per poi essere frazionate e movimentate ulteriormente con l’obiettivo di ostacolarne la tracciabilità.

Alla luce del quadro indiziario raccolto e del rischio concreto di dispersione del denaro, il Gip ha disposto il sequestro di tre conti correnti sui quali sono stati trovati circa 570mila euro, parte residuale del profitto ritenuto illecito.

L’operazione, sottolineano le Fiamme Gialle, conferma l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi economiche più sofisticate, soprattutto quando colpiscono investitori stranieri e rischiano di compromettere la fiducia nel sistema economico italiano.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.