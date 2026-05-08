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Maxicaduta prima della volata, il francese Magnier è la prima maglia rosa del Giro

Groviglio di uomini e bici a 700 metri dal traguardo: restano indenni pochi corridori con il transalpino nato in Texas che batte tutti i rivali

paul magnier giro d'italia 2026

È nato in Texas ma è francese la prima maglia rosa del Giro d’Italia. Nella tappa d’apertura in Bulgaria, la vittoria va a Paul Magnier, 22enne sprinter della Soudal Quick-Step che la spunta in un finale di gara caratterizzato da una maxicaduta avvenuta in un rettilineo a 700 metri dal traguardo. (foto: Giro d’Italia)

A quel punto, al comando, sono rimasti solo una quindicina di atleti superstiti mentre il resto dei corridori o è caduto o ha dovuto fermarsi. Tra chi è rimasto davanti il favorito di giornata, l’azzurro Jonathan Milan che però ha impostato una volata lunghissima ed è prevedibilmente stato risucchiato dagli altri velocisti: Magnier ha battuto di pochi centimetri il danese Tobias Lund Andersen (Decathlon) e il britannico Ethan Vernon (NSN). Milan ha chiuso quarto davanti all’estone Mihkels (EF) e a Giovanni Lonardi, ruota veloce della Polti-Visit Malta di Ivan Basso.

Proprio la Polti era stata protagonista della lunga fuga di giornata con lo spagnolo Diego Pablo Sevilla, affiancato dall’italiano Manuele Tarozzi della Bardiani-CSF. Sevilla ha conquistato la prima maglia azzurra di leader della montagna, ottenuta grazie a due brevi salite e altrettanti GPM di quarta categoria. Sabato la corsa ripartirà da Burgas, sede di arrivo del venerdì, con la seconda frazione lunga 221 chilometri con arrivo a Veliko Tarnovo.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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