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Medicina, telematica e investigazioni scientifiche: i Carabinieri cercano 17 ufficiali tecnici

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso della laurea magistrale nell’indirizzo richiesto che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, non abbiano superato i 32 anni di età. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno

Generico 18 May 2026

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso riguarda diverse specialità professionali: due posti sono destinati alla medicina, uno alle investigazioni scientifiche nell’ambito della fisica, due alle investigazioni scientifiche nel settore chimico, quattro alla specialità telematica, due al genio e tre all’amministrazione e commissariato. A questi si aggiungono altri tre posti riservati ai carabinieri già in servizio, rispettivamente per le specialità telematica, genio e amministrazione e commissariato.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it, accedendo all’area concorsi e seguendo la procedura indicata.

Il ruolo tecnico dell’Arma è dedicato a professionisti che desiderano mettere le proprie competenze e conoscenze specialistiche al servizio dell’Istituzione. «Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme – spiega la nota dell’Arma dei Carabinieri – significa aderire a un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalità e in difesa dei più deboli».

Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani in possesso della laurea magistrale nell’indirizzo richiesto che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, non abbiano superato i 32 anni di età.

I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso annuale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente su materie tecnico-professionali.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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