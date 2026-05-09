Mef, ok al decreto per il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio

“È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”.

Lo comunica il ministero dell’Economia.

La misura è stata adottata dal Governo, lo sconto resta consistente sul diesel mentre viene ridotto sulla benzina. La misura arriva in risposta all’aumento dei prezzi – e alle oscillazioni conseguenti – legato alle tensioni in Medio Oriente.

LE ACCISE

Le accise sui carburanti sono imposte indirette applicate dallo Stato sulla quantità di prodotto venduto, come benzina, diesel, GPL o metano. In pratica sono tasse fisse che incidono sul prezzo finale pagato dal consumatore alla pompa.

A differenza dell’Iva, che è una percentuale sul prezzo, l’accisa viene calcolata in base ai litri di carburante acquistati. Per esempio, su ogni litro di benzina o gasolio una parte del costo è costituita proprio dall’accisa, alla quale si aggiunge poi anche l’Iva del 22% applicata sull’intero prezzo, comprese le stesse accise.

In Italia le accise sui carburanti esistono da decenni e nel tempo sono state modificate più volte. Alcune furono introdotte inizialmente per finanziare emergenze o eventi straordinari — come guerre, calamità naturali o ricostruzioni — ma successivamente sono rimaste stabilmente nel sistema fiscale.

Il prezzo finale del carburante è quindi composto da: costo industriale del prodotto (materia prima, raffinazione, trasporto); accise; Iva.

Le accise rappresentano una voce importante per le entrate dello Stato e vengono utilizzate per finanziare la spesa pubblica generale. Negli ultimi anni il tema è spesso tornato al centro del dibattito politico, soprattutto durante i periodi di forte aumento dei prezzi di benzina e diesel, quando si discute di eventuali riduzioni temporanee per contenere il costo alla pompa.