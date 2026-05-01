Memorial Orrigoni al via: basket, festa e grandi ritorni a Daverio
Dall’1 al 3 maggio torna il Memorial Luigi Orrigoni con squadre da tutta Italia ed estere. Sabato sera “Out Court” tra musica e stand, prima in campo le Vecchie Glorie
Al via uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio: dall’1 al 3 maggio Daverio ospita la 12ª edizione del Memorial Luigi Orrigoni, torneo di basket giovanile che negli anni è diventato un punto di riferimento per squadre italiane e internazionali.
Tre giorni di partite, emozioni e condivisione che coinvolgeranno più impianti tra Daverio, Azzate, Mornago e Casale Litta, con quattro conference pronte a darsi battaglia: Red, Green, Yellow e Blue, ciascuna con squadre competitive e grande voglia di mettersi in mostra.
Nel dettaglio, la Red Conference vedrà in campo Daverio Rams, Hub del Sempione, Azzurra Trieste e i tedeschi di Ulm.
Nella Green Conference riflettori puntati sui campioni in carica della Virtus Bologna, insieme a Varese Basketball, Basket Academy Ticino e Genova.
La Yellow Conference schiererà Varese Academy, Lions di Busto Arsizio, Academy Reggiana e gli ospiti internazionali di Værløse.
Infine la Blue Conference sarà composta da VBS, Lussana, College Basketball e Petrarca Padova.
Il torneo non sarà solo sport. Dopo il successo dello scorso anno, torna anche “Out Court”, la serata organizzata insieme alla Consulta Giovani e a Le Leggiadre, che porterà fuori dal campo l’energia della manifestazione. L’appuntamento è per sabato 2 maggio, dalle 21 alla Palazzina della Cultura di Daverio, con musica, stand gastronomico e dj set di Dj Panico.
Prima della festa, alle 19, spazio alla partita delle “Vecchie Glorie”, con tanti ex protagonisti della Pallacanestro Daverio pronti a tornare sul parquet tra talento, ironia e un pizzico di nostalgia.
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